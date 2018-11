U procesu izgradnje spomenika civilnim žrtvama genocida u Prijedoru delegacija Udruženja Prijedorčana iz Čikaga "Prijatelji Prijedora" i Instituta za istraživanje genocida Kanada je održala sastanak u gradskoj upravi Čikaga. Ispred gradske vlasti iz Čikaga prisustvovali su: Patrick O’Connor, Margaret Lurino, Brian Rabin ,Lidia Ross, Nathan Mason. Ispred Udruženja Prijedročana "Prijatelji Prijedora" iz Čikaga i Instituta za istraživanje genocida Kanada prisutni su bili: Mirsad Čaušević, Haris Džubur, Asja Dizdarević, Semir Delić i Joe Ibara.

Foto: 24sata.info

Predstavljajući projekat izgradnje spomenika u Čikagu Mirsad Čaušević je između ostalog rekao:

"Bosanska zajednica u Čikagu je narazvijenija, najobrazovanija i ekonomski najmoćnija bosanska zajednica u Sjevernoj Americi. Svojim dugogodišnjim radom, više od 100 godina, Bosanska zajednica je dala veliki doprinos kako prezentaciji najboljih vrijednosti BiH, tako i samom razvoju grada Čikaga na ekonomskom, kulturnom, akademskom i sportskom nivou. Vise od 100 godina Bosanska zajednica kroz različite programe daje doprinos da Čikago zaista bude veliki grad u kome se poštuje i prhvata drugo i drugačije. Sa Bosanskom zajednicom Čikago je bolji, otvoreniji grad".



Zatim je predstavio idejno rješenje spomenika.



Na BiH je u peridou od 1992. do 1995. godine izvršena agresija, a nad njenim građanima najteži oblik zločina, ratni zločin, zločin protiv čovjećnosti i genocid. Jedan od gradova u kome je izvršen najmasovniji zločin je Prijedor. Grad koji je u svijetsku ratnu historiju ušao sa najviše koncentracionih logora smrti, najviše masovnih primarnih, sekundarnih i tercijarnih grobnica, grad sa najviše osuđenih ratnih zločinaca od strane međunarodnih sudova poslije drugog svijetsko rata. Naša zelja je da se ovaj spomenik izgradi u Prijedoru ali lokalne vlasti to uporno odbijaju. Imajući u vidu da se u Čikagu nalazi veliki broj preživjelih žrtava i članova njihovih porodica iz Prijedora odlučili smo se za izgradnju spomenika žrtvama zločina genocida u Prijedoru. To bi bio prvi spomenik takve vrste u svijetu.stovremeno planiramo podizanje istog spoemnika u Torontu i drugim mjestima.



Značaj spomenika žrtvama zločina genocida u Prijedoru u Čikagu je veoma velik. Prije svega u jednom od največih, najrazvijenijih i najotvorenijih gradova u svijetu spomenik će svjedočiti o potrebi kontinuirane borbe protov nasilja, ratnog zločina, zločina protiv čovjećnosti, genocida, ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda. Spomenik će biti u funkciji animiranja svih građana Čikaga na akciju protiv rata, protiv ubijanja nedužnog, civilnog stanovništva, posebno protiv ratnog zločina, zločina protiv čovjećnosti i naročito genocida. Spomenik tako postaje svevremenski simbol okupljanja boraca i aktivista za zaštitu ljudskih prava i sloboda ne samo u Čikagu, već u cijeloj Sjevernoj Americi pa i svijetu. Spomenik šalje poruku svim građanima Sjeverne Amerike i svijeta da samo udruženi bez obzira na naciju, vjeru, boju kože možemo se suprostaviti ugrožavateljima života ljudi, ljudskih prava i sloboda, mira, ljudskog dostojanstva. Spomenik šalje poruku svim ljudima dobre volje u svijetu da se mora postovati Povelja UN, da je ljudski život neprikosnoven, da zločinac mora biti kažnjen, da istina i pravda mora biti zadovljena, da se presuđeni zločin ne smije negirati.



Ideju spomenika i njegov izgled u potpnosti su podržani od strane vlasti grada Čikaga. Nastavljaju se razgovori sa drugim nivoima vlasti u Čikagu da bi se što prije dobila dozvola i prostor za izgradnju spomenika.



(24sata.info)