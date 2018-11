U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno s kišom. U Krajini je registrovan i slab snijeg.

arhiv / 24sata.info

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Mostar 49, Livno 47, Ivan Sedlo 44, Neum 39, Zenica 32, Gacko 31, Jajce 26, Sarajevo 19, Čemerno 18, Mrkonjić Grad i Sanski Most 17, Bihać, Bileća i Bugojno 16, Doboj 13, Banja Luka i Tuzla 12, Gradačac, Sokolac i Trebinje 11, Bjelašnica 9, Bosanski Novi 7, Bijeljina 6, Rudo 3, Han Pijesak 2.



Temperature zraka u 07.00 sati: Bihać, Gradačac, Ivan-sedlo i Jajce 0 stepeni, Banja Luka, Bugojno, Sanski Most i Zenica 1, Bijeljina, Bjelašnica, Doboj, Sarajevo, Sokolac i Tuzla 2, Mostar 8, Livno 12, Široki Brijeg 15, Stolac i Trebinje 16 i Neum 18 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 936 milibara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada.



U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom. U ranim jutarnjim satima snijeg ili susnježica se očekuju u Krajini. Obilnije padavine na području Hercegovine i jugozapada Bosne gdje se prognozira između 40 i 80 litara kiše po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno i do 100 litara. Vjetar većinom jugoistočnog smjera, a na sjeveru zemlje vjetar sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17, a u Krajini između 2 i 5 stepeni.



U Sarajevu oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hiodrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)