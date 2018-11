Svečana primopredaja dužnosti predsjednika Republike Srpske između Milorada Dodika i Željke Cvijanović završena je večeras u Banjaluci.

Foto: RAS Srbija

Ceremonija je počela ispred Palate Republike intoniranjem himne “Moja Republika”, postrojavanjem svečanog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i predajom raporta Cvijanovićevoj, novom predsjedniku Srpske.



Tokom svečanosti u ovalnom salonu izvršena je i primopredaja predsjedničke zastave i Ustava.



Dodik je rekao da RS kreće u put jačanja i da je ovo drugačiji period nego kada je on postajao predsjednik RS.



Dodao je da je ponosan na to što je bio prvi predsjednik RS koji je to bio u dva mandata i da se nada da će to i Cvijanovićevoj poći za rukom.



Cvijanovićeva je izjavila da je pokazana sposobnost RS da brzo implementira rezultate izbora.



– Radiću ovaj posao časno i pošteno. Uvijek je izazovno kada nakon Dodika dolazite na neku poziciju, ali ćemo funkcionisati kao tim. Sa Dodikom kao srpskim članom Predsjedništva biće olakšana saradnja institucija RS sa našim predstavnicima u Sarajevu. Vjerujem u Republiku, u našu bolju budućnost – rekla je Cvijanovićeva pred brojnim poslanicima i funkcionerima vladajuće koalicije koji su došli da uveličaju svečanost.



Primopredaja dužnosti predsjednika Srpske uslijedila je nakon što su Dodik, koji će sutra preuzeti funkciju srpskog člana Predsjedništva BiH i Cvijanovićeva položili svečanu zakletvu na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, piše Srpskainfo.



(24sata.info)