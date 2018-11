U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme uglavnom s kišom.

Arhiv / 24sata.info

U ranim jutarnjim satima snijeg ili susnježica mogu padati na području Krajine. Obilnije padavine bit će na području Hercegovine i jugozapada Bosne gdje se prognozira između 40 i 80 litara kiše po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno i do 100 litara.



Puhat će vjetar većinom jugoistočnog smjera. Na cijelom sjeveru zemlje vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni između 1 i 5, a u Hercegovini od 7 do 12 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17 stepeni. U Krajini se najviša dnevna temperatura zraka prognozira između 2 i 5 stepeni.



U Bosni i Hercegovini će u srijedu, 21. novembra biti oblačno vrijeme s kišom. Od poslijepodnevnih sati doći će do prestanka padavina. U Bosni su padavine slabe. U Hercegovini može pasti između 10 i 30 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni između 2 i 5, a u Hercegovini od 6 do 11 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 4 i 8, na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni.



U većem dijelu Bosne se u četvrtak, 22. novembra prognozira oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti od sredine dana se očekuje u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 5 i 9, na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni.



U većem dijelu Bosne u petak, 23. novembra se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i jugozapadu Bosne bit će umjerena naoblaka. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 5 i 9, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(fena)