Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog obilnijih padavina za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne.

Arhiv / 24sata.info

Upozorenje se izdaje za period od 19. novembra od 22 sata do 21. novembra do 3 sata. Prognozirana akumulirana količina padavina se kreće između 40 i 80 litara po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i do 120 litara, saopćeno je iz FHMZ.

(FENA)