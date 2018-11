U Bosni će danas biti oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a od sredine dana će se naoblačiti.

Arhiv / 24sata.info

U drugoj polovini dana su slaba kiša ili snijeg izgledni u Krajini i sjevernim područjima Bosne, a krajem dana i tokom noći na ponedjeljak, slab snijeg se očekuje na istoku i sjeveroistoku Bosne te na istoku Hercegovine.



U popodnevnim i večernjim satima slaba kiša se očekuje na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na cijelom sjeveru zemlje vjetar istočnog smjera.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 2 i 5 stepeni, na jugu zemlje od osam do 12.



U ponedjeljak, 19. novembra, u Bosni i Hercegovini će biti pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima prolazno veoma slab snijeg može padati u Krajini, na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne.



U noći na utorak se očekuju nove padavine s juga, kao i slab vjetar istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između -3 i 2 stepena, na jugu zemlje do 6. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.



U utorak, 20. novembra, preovladavati će oblačno vrijeme, uglavnom s kišom. U jutarnjim satima snijeg ili susnježica mogu padati na području Krajine i na planinama. Obilnije padavine se očekuju na području Hercegovine i jugozapada Bosne, gdje se prognozira između 50 i 100 litara kiše po kvadratnom metru.



U dijelu centralne Bosne se prognozira između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, u ostalim područjima manje kiše. Vjetar većinom jugoistočnog smjera, a cijelom sjeveru zemlje sjevernog smjera. Povremeno jaki udari juga mogući su u Hercegovini.



Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni većinom će biti između 0 i 4, a u Hercegovini od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 13 do 18 stepeni. U Krajini se najviša dnevna temperatura između 2 i 5 stepeni.



U srijedu, 21. novembra, bit će oblačno, s kišom prijepodne. Očekuje se da će padavine prestati od sredine dana. Padavine većinom neće biti jake. Jedino u Hercegovini i jugozapadu Bosne lokalno može pasti između 30 i 50 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar jugoistočnog smjera.



Najniža prognozirana jutarnja temperatura zraka u Bosni je između 2 i 6, a u Hercegovini od 7 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.



U četvrtak, 22. novembra, u većem dijelu Bosne se prognozira oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti se očekuje u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(fena)