Palestinac sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, gdje radi kao specijalista dermatovenerolog i direktor humanitarne organizacije Mercy USA u BiH, dr. Ghassan Husni je nedavno boravio na potresom i cunamijem razorenim ostrvima u Indoneziji. O humanitarnom angažmanu, palestinskoj borbi i svjetskoj migrantskoj krizi govori u razgovoru za Fenu.

Foto: Fena

Na pitanje otkuda u dalekoj Indoneziji, dr. Husni kaže da od 1995. godine radi u nevladinoj humanitarnoj organizaciji Mercy USA for Aid and Development, sa sjedištem u Tuzli te je na zahtjev glavnog odbora organizacije, posjetio Lombok i Sulawesi, dva ostrva koja su nastradala od zemljotresa i cunamija.



- Tamo Mercy USA distributira tople i hladne obroke, vodu te privremeni i stalni smještaj za stanovnike kojima je potrebna humanitarna pomoć nakon razornog potresa i cunamija - kaže dr. Husni.



Kao prvi čovjek te humanitarne organizacije navodi da je u proteklom periodu Mercy USA BiH uspješno realizirala edukativne programe - kursevi za rad na računaru i kurseve engleskog jezika.



Više od 5.000 polaznika su besplatno pohađali te kurseve u šest općina Tuzlanskog kantona, precizira sagovornik.



Organiziraju i radionice za nezaposlene o temi „Kako aktivno tražiti posao“, a dio misije Mercy USA u BiH je i podrška poljoprivrednom sektoru kroz organiziranje predavanja za zaštitu biljaka i proizvodnju u plastenicima i na otvorenom.



- Imamo fond sa obezbjeđenim sredstvima za hitne projekte u slučaju eventualnih elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, kao što su poplave koje su bile aktuelne u zadnje vrijeme - kaže dr. Husni.



Napominje da je Mercy USA tokom rata u BiH, realizirao brojne akcije podjele hrane, lijekova i higijenskih paketa.



U kontekstu podrške povratnicima realizirali su programe dodjele sitne stoke, a kontinuirano se vrši podjela sadnica i alata kao pomoć razvoju poljoprivrede u BiH.



Na opasku kako je njegov angažman raznorodan, dr. Husni, koji je oženjen Bosankom, Almom, imaju dva sina Hamzu i Muhameda, žive u Tuzli, i rekreativno s porodicom planinari, potvrdno kaže da obavlja više poslova iz različitih domena.



-Pored mog angažmana u sektoru za humanitarne djelatnosti, radim dva dana u Domu zdravlja Lukavac kao dr. spec. dermatovenerologije - kaže dr. Husni.



U sklopu humanitarnog angažmana bio je u Turskoj, na Kosovu, Libanonu i Indoneziji.



Komentirajući borbu palestinskog naroda za svoju državu, te ogromne žrtve, dr Husni kaže kako njihova borba traje više od sto godina.



-I Palestinci se neće predati dok ne dobiju svoj suverenitet i slobodnu, nezavisnu, državu Palestinu. Palestinski narod prolazi kroz teške periode (dosta ljudskih žrtve i više od šest miliona izbjeglica u svijetu) ali smo jaki više nego što izgleda. Budite uvjereni da je naša borba pravedna i da se nećemo predati - kaže dr. Husni.



Komentirajući gobalnu situaciju u svijetu opterećenom ratovima, milionima migranata, prirodnim katastrofama, politikama moćnih koje se prelamaju preko malih, siromašnih, stvarajući nejednakost, siromaštvo dr. Husni kaže da se današnji ratovi vode nizašta drugo nego za novac i opštu prevlast nad bilo kojim resursom, bio prirodni ili ekonomsko-finansijski te ističe da, kao i u svim ratovima, nevini ljudi su uvijek žrtve sukoba.



- Posljedice ratova su migranti, ljudi koji uopšte ne vole rat i traže slobodu i sigurnost. Zapad 'stara dama' s nedostatkom radne snage na neki način podržava korumpirane države i direktno i indirektno otvaraju put za migrante. Zapad traži obrazovane i mlade ljude sa VSS-om i to se takođe očituje i na Balkanu. Kao što znate, prošle godine više od 60.000 ljudi je napustilo BiH i otišlo u EU da traži posao, a po predviđenoj statistici postotak iseljenika će se povećavati - kaže na kraju razgovora za Fenu dr. Ghassan Husni, Palestinac koji je završio studij Medicine i specijalizaciju dermatovenerologije u Tuzli.



