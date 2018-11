Turistička zajednica Kantona Sarajevo zabilježila je više od milion turističkih noćenja u Kantonu Sarajevo u 2018. godini.

"To su impozantni rezultati i blizu smo onog broja prenoćišta i noćenja koji je ostvaren za vrijeme održavanja Olimpijskih igara 1984. godine", kazao je predsjednik Turističke zajednice KS Midhat Hubijar.



Kako bi povećali broj posjeta ali i zadržali turiste, prioritet Turističke zajednice KS, kako je Hubijar rekao, pored kulturno-historijskih vrijednosti KS, je prezentacija turističke zimske sezone KS-a sa fokusom na olimpijske planine Igman i Bjelašnicu.



"Na olimpijskim planinama Igmanu i Bjelašnici izgrađen je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u posljednjih 30 godina. Postavili smo nove instalacije šestosjeda, četvorosjeda, vještačko osnježavanje i vodenu akumulaciju sa 40.000 metara kubnih vode, što je garantuje minimalno za 120 dana aktivnog skijanja na tim planinama", rekao je on.



Turistička zajednica KS, podsjetio je Hubijar, također animira i mlade ljude da se uključe sa svojim istraživačkim radovima, inovativnim rješenjima, a kojima će pomoći razvoju turizma.



Stoga je raspisan konkurs za učenike srednjih škola i studenata s područjaKS u školskoj 2018./2019. Godine i podržavat će maturske, seminarske, diplomske i magistarske radove, doktorske disertacije, projekte, elaborate, analize i istraživanja iz oblasti turizma



"Mi smo prepoznali potencijal mladih ljudi u stvaranju i kreiranju novih ideja i realizaciju turističkih ponuda na području KS. Iz našeg budžeta izdvojili smo 30.000 KM za finansiranje određenih projekata za srednjoškolce i studente", naglasio je Hubijar .



Međutim, on smatra da je veći prioritet priprema, stvaranje i realizacija formiranja turističke akademije, jer nema dovoljno edukovanog kadra iz oblasti turizma.



"Evidentno je da smo mi iznenađeni ovolikim brojem turista u KS. Relativno smo nepripremljeni i trebamo više edukovanog kadra koji može adekvatno dočekati goste, turiste i prezentirati sve vrijednosti Kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine", zaključio je Hubijar.





(FENA)