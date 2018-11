Kako prenosi Severe Weather Evrope, u narednih nekoliko dana moglo bi doći do obilnih snježnih padavina koje će primarno pogoditi predio jugozapadne i istočne Evrope.

Foto: Agencije

Kada su u pitanju vremenske prognoze, prilično je dinamična situacija širom Evrope i očekuju se drastične promjene vremenskih prilika u narednih nekoliko dana.



Naime, doći će do intenzivnih padavina, kiše u nizinskim predjelima koje će najprije zahvatiti Grčku i snijega na višim nadmorskim visinama, koji će se širiti prema sjeveroistoku. Naime, Grčka bi se mogla naći u problemu s obzirom na to da bi obilne padavine vrlo lako mogle dovesti do velikih poplava.



Već se izvještava o padanju snijega na području Balkana, uključujući Rumuniju i Bugarsku. Snijeg se isto tako očekuje u velikim dijelovima Bugarske i Rumunije, kao i u Ukrajini i Moldaviji. Također, u Grčkoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj i dijelovima Slovenije također bi mogao pasti snijeg u toku naredne sedmice.



Također, treba istaći da je moguće očekivati padavine i na Pirinejima i južnom krilu Alpa u sjevernoj i sjeverozapadnoj Italiji.



(Klix.ba)