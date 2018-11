Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji se nalazi na izdržavanju doživotne kazne zatvora zbog ratnih zločina u BiH, uključio se danas telefonskim putem u jutarnji program Televizije Happy, gdje je razgovarao s gostima u studiju.

Ratko Mladić / 24sata.info

Kako prenose mediji, u emisiji koju vodi Milomir Marić, gosti su bili lider Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, Mladićev sin Darko i član ruske Dume Pavel Dorohin. Uživo u programu, Darko Mladić je telefonom pozvao svog oca i rekao mu da se obrati javnosti.



Ratko Mladić je pozdravio goste u studiju, a posebno Šešelja.



"Ljubi vas deda Ratko. Ovaj Marić neka dođe da me obiđe, neka on intervjuiše Vojislava Šešelja, a i Voja neka dođe...Darko, reci Voji da dođe da igramo šah, jer sam ga zadnji put tukao 7:1. I to mu je tu bila prisutna i ona njegova 'Kosovka devojka' i loše je prošao", poručio je Mladić.



On je pozdravio i Šešeljevog sina i ocijenio da će on biti bolji od oca, kao što je i njegov sin bolji od njega.



Mladić je pozdravio i Dorohina, i to na ruskom jeziku.



"Poseban pozdrav za Rusiju. Pozdravi Komunističku partiju sovjetsku, pardon, ruske federacije. Pozdrav za Pavela i neka otvori oči šta ovaj NATO hoće, mnogo se šire ka Rusiji. I neka Voja malo omrša. Živi bili", rekao je Mladić, prenosi Beta.



Mladić je pred Haškim tribunalom prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora po 10 od 11 tačaka optužnice. On je oslobođen optužbi za genocid u šest opština, ali je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, ubistvo, nehumano djelo prisilnog premještanja, deportaciju, terorisanje i protivpravne napade na civile, uzimanje talaca.





(24sata.info)