Rad koji opisuje virtuelni skok sa Starog mosta u Mostaru, a koji je uime "Sarajevo Graphics Group" prezentirala Selma Rizvić, proglašen je najboljim radom na konferenciji "Visual Heritage - Graphics and Cultural Heritage", koja je upravo zavšena u Beču.

Foto: Fena

Nagrada je izuzetan uspjeh za "Sarajevo Graphics Group", jer je "Graphics and Cultural Heritage" najvažnija evropska konferencija vezana za upotrebu ICT tehnologija u prezentaciji kulturnog naslijeđa, saopćeno je iz Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo.



Naslov rada je "VR Video Storytelling for Intangible Cultural Heritage Preservation", a koautori su Elmedin Selmanović, Selma Rizvić, Carlo Harvey, Dušanka Bošković, Vedad Hulusić, Malek Chahin i Sanda Šljivo.



U radu se opisuje projekt virtuelnog skoka sa Starog mosta u Mostaru koji je u prethodnim sedmicama pobudio pažnju medija i javnosti u Bosni i Hercegovini. Prezentira se metodologija interaktivnog digitalnog pripovijedanja u 360 videu kao alatka za predstavljanje neopipljivog kulturnog naslijeđa.



Rad će biti proširen i objavljen u respektabilnom žurnalu ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH).



(FENA)