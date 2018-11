Odbrana Eseda Radeljaša, kojeg Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tereti zajedno s još četiri osobe za zloupotrebe u sarajevskoj Općini Novi Grad, zatražila je da mu Sud izrekne oslobađajuću presudu, tvrdeći da Tužilaštvo nije dokazalo radnje koje se mogu okarakterisati kao radnje izvršenja krivičnog djela.

Foto: Fena

- Ukoliko Sud ipak nađe da u njegovim radnjama ima elemenata krivičnog djela, molim Sud da cijeni niz olakšavajućih okolnosti na njegovoj strani - rekao je Muhidin Kapo, branilac optuženog Radeljaša.



Kapo je naveo da Sud od olakšavajućih okolnosti za Radeljaša treba cijeniti, osim što je stao na branik odbrane države, i njegovo teško zdravstveno stanje te da je porodičan čovjek, ali i to da se malom kaznom može postići svrha kažnjavanja.



Radeljašev branilac je tražio da mu Sud prilikom donošenja presude ukine pritvor, istaknuvši da se u mnogo većim predmetima pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, gdje se sudi za mnogo veće imovinske koristi, optuženi brane sa slobode, javlja BIRN BiH.



- U ovom krivičnom predmetu, koji je zasigurno politički, Tužilaštvo nastoji da ocrni Radeljaša i prikaže ga u negativnom smislu - kazao je Kapo.



Naglasio je da Tužilaštvo nije dokazalo kako je Radeljaš bio u bilo kakvoj komunikaciji s bilo kojim optuženim u ovom predmetu.



- Tužilaštvo nije dalo odgovor kako bi on uticao na ostale optužene da bi oni zajedno s njim činili djela. Esed Radeljaš je prvenstveno optužen za podstrekivanje. Za to nema nijedan dokaz. Radeljaš nije vršio uticaj na bilo koga, niti je za to imao potrebe - rekao je Kapo analizirajući dokaze za prvu optužnicu protiv Radeljaša i još četiri osobe.



Istakao je da, cijeneći izvedene dokaze, neme elemenata bit ća krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.



- Esed Radeljaš nije uradio ništa nezakonito, niti je poduzimao radnje koji imaju obilježja krivičnog djela - kazao je Kapo.



Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu prvom optužnicom tereti Radeljaša za zloupotrebe u sarajevskoj Općini Novi Grad zajedno s Jasminom Horo, Nedžadom Kapetanovićem, Jusufom Čauševićem i Damirom Hadžićem.



Bivšeg načelnika Općine Novi Grad Hadžića i općinske službenike Horo, Kapetanovića i Čauševića optužnica tereti da su zloupotrebom službenog položaja nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Radeljašu, kojem je iz budžeta omogućena isplata više od milion konvertibilnih maraka (KM) za zemljište koje je 2006. godine Općini platio 51.340 KM.



Drugom optužnicom Tužilaštvo tereti Radeljaša da je, kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, od 2013. do kraja 2014. zloupotrijebio novac iz kantonalnog budžeta namijenjen isključivo za finansiranje političke partije BOSS i usmjerio ga na privatni račun.



Kapo je rekao da su navodi iz druge optužnice djelimično tačni, da su sredstva za finansiranje stranke BOOS uplaćivana na Radeljašev račun, te da tu nema ničeg nezakonitog i da je o tome brigu trebala da vodi Skupština Kantona.



- Radeljaš je vršio sve poslove marketinga stranke - kazao je Kapo.



Odbrana Nedžada Kapetanovića završnu riječ iznijet će 22. novembra.



(FENA)