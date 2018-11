U većem dijelu BiH do kraja sedmice će preovladavati stabilno i relativno toplo vrijeme, a početak naredne sedmice donosi pad temperatura i prve ovogodišnje snježne pahulje.

Stabilno vrijeme bez padavina prognozira se do 21. novembra, a već od 22. očekuju se slabe padavine. Prema najavama meteorloga, na jugu zemlje očekuju nas padavine u vidu kiše, a snijeg je prognoziran na planinama te u nižim predjelima centralnih i istočnih dijelova BiH.



"Od 12. do 14. novembra jutarnje temperature kretat će se od 2 do 7 u Bosni, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni. Očekivane dnevne temperature zraka u Bosni kretat će se od 10 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen celzija", najavljuje Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda-



Prema njegovim riječima, osjetan pad temperatura uslijedit će od 15. novembra.



Jutarnje vrijednosti temperatura u Bosni kretat će se od minus 3 do 2 stepena, a u Hercegovini od 2 do 7 stepeni. Dnevne temperature zraka u Bosni će biti od 5 do 10, a u Hercegovini od 10 do 15 stepeni celzija", prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



