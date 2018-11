Suđenje za planiranje i pripremanje terorističkog napada odgođeno je zbog nedolaska Maksima Božića, uzrokovanog, kako je rečeno u sudnici, zdravstvenim stanjem optuženog.

Sud BiH / 24sata.info

Sudija Anđelko Marijanović je pojasnio da je obaviješten kako je optuženi, kada je Sudska policija pristupila da ga sprovede na ročište, izjavio da je “njegovo zdravstveno stanje takvo da ne može doći u sudnicu”, a zatim i da je zaprimio službenu zabilješku zavodske policije.



- U službenoj zabilješci se kaže da je isti odbio dolazak, da se ne osjeća dobro i da neće moći izdržati u sudnici - rekao je sudija Marijanović.



Sud će po službenoj dužnosti zatražiti izvještaj iz pritvorske jedinice kako bi se došlo do uvjerenja o stanju stvari sa zdravstvenog aspekta, a odbrani je naloženo da posjeti optuženog, obavi razgovor i dođe do činjenica kako bi se mogao imati konkretan uvid u stanje stvari te da o tome obavijesti Sud, javlja BIRN BiH.



Optužnica tereti Božića da je od sredine juna 2017. do 10. aprila 2018. godine planirao i pripremao nabavku sredstava te preduzimao druge radnje kako bi izvršio napad na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Sarajevu i zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK).



S njim je optužen Edin Hastor, koji je, prema optužnici, u martu 2018. obezbijedio prostorije vlastite porodične kuće, gdje su, za potrebe izvršenja Božićevog planiranog čina, pohranili nelegalno nabavljeno oružje, ubojita sredstva, municiju i vojnu opremu.



Nastavak suđenja je planiran za 13. decembar.



(FENA)