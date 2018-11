Željko Mejakić, koji je kao rukovodilac obezbjeđenja logora “Omarska” osuđen na 21 godinu zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora, bit će uslovno otpušten iz zatvora 25. januara 2019. godine, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) iz Suda BiH.

Ministarstvo pravde BiH je krajem januara donijelo rješenje kojim se zatvorenik Željko Mejakić uslovno otpušta iz zatvora, potvrđeno je za BIRN BiH iz Državnog suda.



" Željko Mejakić se još nalazi na izdržavanju kazne", navedeno je iz Suda BiH.



U drugostepenoj presudi Mejakiću je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 1. jula 2003.



Tom presudom Mejakić je zajedno s Momčilo Grubanom, vođom jedne od tri smjene straže logora “Omarska” i Duškom Kneževićem, koji nije imao službenog položaja u logorima “Omarska” i “Keraterm”, osuđen za ubistvo, zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode, mučenje, seksualno nasilje, progon i druga nečovječna djela.



Osuđeni su da su djela počinili po osnovu udruženog zločinačkog poduhvata, a osim Mejakića, koji je osuđen na 21 godinu zatvora, istom presudom Knežević je osuđen na 31, a Gruban na sedam godina zatvora.



Mejakić je iz Srbije prebačen u Haag 4. jula 2003.



Predmet protiv Mejakića, Grubana, Kneževića i Dušana Fuštara ustupljen je Bosni i Hercegovini iz Haaga 9. maja 2006.



Edin Ramulić, iz Fondacije za izgradnju kulture sjećanja iz Prijedora, kaže za BIRN BiH da nije iznenađen uslovnim puštanjem Mejakića na slobodu.



- Nažalost, na slobodi su se našli i ljudi koji prema onome što su radili, a to su bili i silovatelji, počinili su i neka druga još i teža djela od Mejakića - rekao je Ramulić i objasnio da je Mejakić dobio kaznu dugotrajnog zatvora.



- Taj instititut dugotrajnog zatvora, nažalost, ne znači zapravo ništa. Matematički svi imaju pravo na prijevremeno puštanje i to je nešto što je svakako jedna negativna poruka u smislu prevencije. Kazne su ionako bile male i bit će još dodatno umanjene, a to sve skupa se odnosi na jedan mali broj koji će uopće biti izvedeni pred lice pravde - kaže Ramulić.



Ranko Dakić, jedan od branilaca koji je zastupao Mejakića u postupku pred Sudom BiH, rekao je da mu kao advokat on nije pisao zahtjev za uslovni otpust.



- Možda je on lično - kazao je Dakić.



Miodrag Stojanović, advokat koji je branio optužene za ratne zločine i u Haagu, ističe da bi Mejakić, da je osuđen u Haagu, već bio pušten po njihovim standardima.



- Borit ćemo se da se nakon odsluženja dvije trećine kazne osuđeni puštaju na uslovni otpust, poštujući haške standarde - rekao je Stojanović i dodao kako njemu nije poznato da je neki osuđenik za ratne zločine pušten, a da nije odslužio više od četiri petine kazne.

