Optužno vijeće osječkog Županijskog suda morat će ponovno odlučivati o prijedlogu Uskoka da se Zdravku Mamiću odredi istražni zatvor u drugom po redu slučaju zbog izvlačenja novca iz Dinama, nakon što je Vrhovni sud ukinuo raniju odluku osječkog suda koji je odbio takav zahtjev Uskoka.

Po riječima glasnogovornika osječkog suda Miroslava Rožca optužno vijeće u srpnju je odbilo Uskokov prijedlog pozivajući se na praksu da se rješenja o istražnim zatvorima ne dupliciraju.



No, Vrhovni je sud tu odluku ukinuo pa će se nova sjednica optužnog vijeća na kojoj moraju odlučivati o istim zahtjevima obrane i optužbe održati na osječkom sudu najvjerojatnije idućeg tjedna, kazao je Rožac.



Iz izvora bliskih istrazi doznaje se da će, u slučaju da sud ovoga puta odredi istražni zatvor Mamiću, Hrvatska moći zatražiti njegovo izručenje, budući je riječ o slučaju koji je uslijedio nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma o izručenju s Bosnom i Hercegovinom.



Bosna i Hercegovina je Mamića nakon prve presude u kojoj je nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu odbila izručiti navodeći da su inkriminacije koje mu hrvatsko pravosuđe stavlja na teret počinjene prije potpisivanja ugovora Hrvatske i BiH o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.



Osim o zahtjevu Uskoka o istražnom zatvoru optužno vijeće će, po riječima glasnogovornika osječkog suda, ponovno morati raspravljati i o prijedlogu obrane da se iskazi nekih svjedoka izdvoje kao nezakoniti, iako je Vrhovni sud u tom dijelu potvrdio raniju odluku optužnog vijeća.



Mamić je u lipnju nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude on je otišao u Bosnu i Hercegovinu, te danas živi u Međugorju. Iako je za njim raspisana tjeralica, izručenje Hrvatskoj je izbjegao zahvaljujući činjenici da je rođen u BiH pa po toj osnovi ima i državljanstvo te zemlje koja ga trenutačno štiti od zatvora.



Drugom optužnicom, koja još nije potvrđena, uz Zdravka Mamića, obuhvaćeni su njegov sin Mario, brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Artur Vuksan. Uskok ih tereti da su preko off shore tvrtki registriranih u tzv. poreznim oazama, iz Dinama nezakonito izvukli i podijelili oko 200 milijuna kuna, javila je Hina.

