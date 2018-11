Mostarsko preduzeće Aluminij je apelovao svojim vlasnicima - Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Hrvatske i malim dioničarima da počnu rješavati probleme u ovoj kompaniji. U nastavku u cijelosti prenosimo saopštenje Aluminija:

Aluminij / 24sata.info

Poštovani,



Prije 30 dana smo upoznali sve razine vlasti u državi o veoma teškom stanju u kojem se nalazi naše poduzeće gdje smo tražili od najvećeg pojedinačnog vlasnika vlade F BiH hitnu reakciju i pomoć za spas tvornice i očuvanje radnih mjesta kao i održavanje sastanka sa predstavnicima sindikata do kojeg još uvijek nije došlo pored više upućenih poziva kako na adresu same Vlade F BiH tako i na adrese ministarstava energetike i rudarstva i industrije te ministarstva financija.



Predsjedništvo sindikata zajedno sa Skupštinom sindikata i radnicima tvornice održalo je sastanak sa upravom društva 07.11.2018 godine na kojem smo upoznati sa dostavljenim zaključcima Vlade F BiH prema Nadzornom odboru Aluminija i Upravi Društva kao i o trenutnom stanju u kojem se nalazimo. V.d. direktor društva gosp. Drazen Pandža nas je upoznao da je stanje čak i teže nego sto je bilo početkom listopada problem sa električnom energijom nije riješen te električnu energiju i dalje kupujemo dan za dan uz avansno plaćanja dok o isporuci sirovina u potpunosti ovisimo dobroj volji naših poslovnih partnera koji nas ne mogu još dugo pomagati, dok od Vlade F BiH nema nikakvih novih informacija ni konkretne pomoći.



Radnici Aluminija ni krivi ni dužni ispaštaju zbog unaprijed navedenog i dovedeni smo do tog da nam se kasni sa višemjesečnim uplatama doprinosa kako za mirovinsko tako i za zdravstveno osiguranje gdje od jučerašnjeg dana ne možemo ovjeriti zdravstvene knjižnice te nam je i najavljeno kašnjenje isplate plaće za 10 mjesec.



Za dan četvrtak 15.11. 2018 godine u 13 sati sazvana je vanredna Skupština sindikata po jednoj točki dnevnog reda poduzimanje i pokretanje štrajka upozorenja.



Pozivamo vlasnike Aluminija d.d. Mostar ,predstavnike N. O. Aluminija, Upravu Društva da nam osiguraju isplatu plaće zajedno sa kreditnim obavezama sukladno potpisanom sporazumu iz srpnja mjeseca 2018 god te uplatu doprinosa PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja koja se prikazuju na platnim listama ali se ne uplaćuju gdje se krše zakon o uplatama doprinosa.



(24sata.info)