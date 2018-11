Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za period do 27. novembra.

Stabilno vrijeme bez padavina prognozira se do 21. novembra, a već od 22. očekuju se slabe padavine sve do kraja prognoznog perioda, 26. novembra, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Padavne u vidu kiše izgledne se na jugu zemlje, a snijeg se prognozira na planinama Bosne, dok u centalnim i istočnim krajevima moguć je i u nižim predjelima.



Od 12. do 14. novembra jutarnje temperature kretat će se od 2 do 7 u Bosni, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni. Očekivane dnevne temperature zraka u Bosni kretat će se od 10 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21 °C.



Osjetan pad temperatura uslijediće se od 15. novembra. Jutarnje vrijednosti temperatura u Bosni kretat će se od -3 do 2 stepena, a u Hercegovini od 2 do 7 °C. Dnevne temperature zraka u Bosni se prognoziraju od 5 do 10, a u Hercegovini od 10 do 15 °C, prenosi N1.



