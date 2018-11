Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, pozvao je danas na proteste sve ljude koji mu mjesecima daju podršku u njegovoj borbi za istinu o stradanju njegovog sina.

Foto: 24sata.info

"Mog Đakca ništa ne može vratiti, ali vi svoju djecu možete sačuvati od zla", poručio je Dragićević putem Facebooka.



21. novembra se navršavaju 23 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a proteste je najavio baš na ovaj dan "jer su u BiH narušena sva prava koja su garantovana ovim sporazumom", naveo je Dragičević.



U Republici Srpskoj 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, entitetski je praznik i neradni dan.



Poruku prenosimo u cijelosti.



"Dragi prijatelji, svi vi koji ste proteklih mjeseci davali podršku meni i Suzani u borbi za istinu o našem djetetu, svjesni ste da je ta podrška i borba bila usmjerena za bolju budućnost vaše djece, jer mog Đakca ništa ne može vratiti, ali vi svoju djecu možete sačuvati od zla.



23 godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ljudima u BiH narušena su sva prava koja su garantovana ovim sporazumom. Ono što je najvažnije, narušeno nam je osnovno pravo na život. Niko se neće boriti za nas i naša ugrožena prava ako to nećemo učiniti sami i dati do znanja cijelom svijetu da nismo robovi koji ćute, trpe i čekaju kada će nas odvesti u smrt. Nas i našu djecu.



Pozivam vas da na ovaj dan, 21.11.2108., izađete na ulice svojih gradova, širom BiH, da zajedno tražimo od zemalja potpisnica ovog sporazuma da nam se omogući to osnovno pravo i život dostojan čovjeka u našoj zemlji. Učinićemo to za našu djecu, ako želimo da nam djeca ostanu ovdje.



Moje sugrađane pozivam da nam se pridruže tog dana na trgu, da dignu svoj glas protiv narušenih prava, da se ne boje, jer to njihovo pravo im je zagarantovao upravo ovim sporazumom. To je naš dan, dan kada imamo pravo reći DAJTE NAM ONO ŠTO STE NAM OBEĆALI!



21.11. U 18h Davidov trg Banja Luka, a i u ostalim gradovima BiH se nadamo da će trgovi biti prepuni taj dan. Vrijeme je da kažemo DOSTA JE!



Pravda za Davida! Pravda za svu djecu! Pravda za sve nas!



Idemo do kraja! Ostajemo svoj na svome!", stoji u pozivu objavljenom na Facebooku.



Nestanak dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću rijeke Crkvena u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci. Njegova porodica tvrdi da je on ubijen.



Okružno javno tužilaštvo Banjaluka donijelo je 4. jula naredbu o sprovođenju istrage protiv više NN lica zbog postojanja osnova sumnje da su 18. marta u Banjaluci napala Davida Dragičevića koji je bježao od njih i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene ili su ga napadači gurnuli, te je usljed utopljenja nastupila smrt.



U naredbi iz Okružnog tužilaštva Banjaluka navode da postoje osnovi sumnje da su ta lica drugog lišila života, čime bi učinila krivično djelo ubistvo.



Nakon identifikacije tijela, od 26. marta na banjalučkom Trgu Krajine počela su okupljanja građana organizovana putem "Fejsbuk" grupe pod nazivom "Pravda za Davida" koja je, kako je navedeno, formirana s ciljem dolaska do istine i rasvjetljavanja slučaja smrti Davida Dragičevića.



Ifet Feraget ostao je jedini advokat porodice stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića,, nakon prekida saradnje sa advokatima Duškom Tomićem i Antom Nobilom.



Hrvatski advokat Anto Nobilo izjavio je da je dvadesetjednogodišnji David Dragičević ubijen, ali da ga niko nije silovao, niti masakrirao, te da njegovo ubistvo nije zavjera policijsko-tužilačkih organa.

(24sata.info)