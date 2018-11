U jutarnjim satima u Bosni i Hercegovini upozorava se na smanjenu vidljivost, zbog magle. Posebno se izdvajaju dionice uz rijeke: Bosnu, Drinu i Lašvu. Apeluje se na sve vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.

Za danas su planirani radovi na ugradnji uređaja za brojanje prometa na dionici magistralnog puta M-17 Potoci-Mostar. Za vrijeme izvođenja radova saobraćat će se jednom trakom-naizmjenično.



Sporije se saobraća i na ostalim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se dionice autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, dionicu autoputa Bosanska Gradiška-Banja Luka, kao i magistralne puteve: M-17 Konjic-Tarčin, M-6 Domanovići-Stolac, M-5 Mrkonjić Grad-Ključ, M-4 Teslić-Karuše, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-16 Banja Luka-Jajce i M-18 Olovo-Kladanj. Obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.



Vozači se teretnih vozila podsjećaju da je zbog sanacije mosta aktuelna zabrana saobraćanja za ovu kategoriju vozila na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno). Saobraćaj teretnih vozila preusmjerava se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.



Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.



Podsjeća se da je zbog radova u Hrvatskoj i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanski Novi-Dvor.



Iako su vremenski uslovi povoljni za ovo doba godine, vozači se podsjećaju da zakonska odredba obaveznog posjedovanja zimske opreme stupa na snagu 15.11.AUTOPUT



A-1



Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.



Podlugovi-Visoko, vozila saobraćaju dvosmjerno, jednom saobraćajnom trakom (smjer Zenica-Sarajevo).



Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-4



Teslić-Karuše, zbog radova na izgradnji kolektora, od 07.00 do 17.00 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



Mrkonjić Grad-Ključ (ulaz u Ključ), zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



Donji Vakuf-Travnik (Komar), zbog radova na sanaciji mosta, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.



M-6



Domanovići-Stolac (na ulazu u Stolac), zbog radova na čišćenju bazena za odvodnju oborinskih i drenažnih voda, saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



Ružići (općina Grude), zbog radova na izgradnji pješačke staze radnim danima od 08.00 do 16.00 sati povremeno se saobraća jednom trakom.



M-6.1



Kolo-Posušje, zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice u mjestu Bobara vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



M-15



Priluka-Glamoč, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Priluka saobraća se naizmjenično, jednom trakom (radnim danima od 07.00 do 17.00 sati, subotom od 07.00 do 15.00 sati)



M-16



Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-16.4



Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno), zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas saobraćaj teretnih vozila je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.



M-17



Mostar-Ortiješ (izlaz iz Mostara), zbog radova na sanaciji kolovoza saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Tasovčići (raskrsnica sa M-6), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.



Vrapčići-Mostar, zbog izvođenja radova javne rasvjete, tokom dana saobraća se sporije uz povremeno naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom.



Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina) zbog sanacionih radova povremeno je zauzeta traka za spora vozila, a saobraća se preticajnom trakom.



M-18



Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



M-19.2



Vitalj- Vlasenica, zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju.



REGIONALNI PUTEVI



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-418 Prozor-Tomislavgrad, zbog sanacionih radova na dionici Podbor-Aćimići potpuno je obustavljen saobraćaj. U vrijeme obustave alternativni pravac za putnička vozila je kroz naselje Sopot, a za teretna vozila M-16.2 Bugojno ili R-419 preko Blidinja.



R-442a Veliko polje na Igmanu- do spoja sa lokalnim putem za Lokve, zbog radova na izgradnji polietilenskog gasovoda od 08.00 do 16.00 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.



R-445 Lješevo-Visoko, zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta, vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07.00 do 19.00 sati.



R-445 Zenica-Nemila (poddionica od portala tunela Vranduk II do željezničkog mosta u naselju Banlozi),zbog izvođenja sanacionih radova se obustavlja saobraćaj.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 07.00 do 16.00 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16.00 do 07.00 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-459 Šibošnica-Čelić (dionica Lukavica-Piperi), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08.00 do 16.00 sati dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja uz 10 minutno propuštanje vozila.



R-469 Banovići-Živinice (dionica Oskova-Živinice), zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.



R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07.00 do 17.00 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.



R-474 Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.



R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO



- Zbog izvođenja neophodnih radova od 23.30 do 05.20 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Skenderija (od spoja sa ulicom Hamze Hume do spoja sa ulicom Podgaj).



- Zbog izvođenja neophodnih radova od 07.00 do 16.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Kemal Begova (od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Alipašina- Koševo- Danijela Ozme.



- Zbog izvođenja neophodnih radova obustavlja se saobraćaj u ulici Dalmatinska (od spoja sa ulicom Mehmeda Spahe do spoja sa ulicom Maršala Tita), za smjer kretanja iz pravca Mejtaša. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Dalmatinska-Mehmeda Spahe-Kaptol-Maršala Tita i Dalmatinska-Mehmeda Spahe-Dženetića čikma-Pehlivanuša-Maršala Tita.



- Zbog izvođenja neophodnih radova od 07.00 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Munira Gavrankapetanovića (od spoja sa ulicom dr. Kasima Begića du ulaza u pijaci Stup). Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Dr.Kasima Begića-Aleja Bosne Srebrene-Kurta Schorka i Dr.Kasima Begića-Latačka-Dr.Silve Rizvanbegović-Dž.Bijedića-Aleja Bosne Srebrene-Kurta Schorka.



- Zbog izvođenja radova od 08.00 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Derviša Numića, od raskrsnice sa ulicom Zagrebačka do raskrsnice sa ulicom Put Mladih Muslimana, dok je od 17.00 do 08.00 sati zabrana saobraćaja u jednoj traci (za kretanje iz pravca ulice Put Mladih Muslimana prema ulici Zagrebačka) i to od broja 11 Derviša Numića do spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Zagrebačka-Grbavička-Zvornička-kružni tok Hrasno-Put Mladih Muslimana i Zagrebačka-Ljubljanska-Put Mladih Muslimana.



- Zbog izvođenja radova u ulici Olovska (od raskrsnice sa ulicom Triglavska u dužini 510 metara) od 07.30 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Triglavska-Olovska i Novopazarska-Olovska.



- Zbog izvođenja radova u ulici Stari drum (od spoja sa ulicama Generala Izeta Nanića i Dr.Halid bega Hrasnice u pravcu naselja Kovači) od 07.00 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj. Vozila pravnih i fizičkih lica sa sjedištem/prebivalištem u ulici Stari drum će se propuštati, a za vrijeme obustave alternativni pravci su Stari drum- Igmanskih bataljona.



-Zbog sanacionih radova, u vremenu od 08.00 do 16.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avde Palića (od spoja sa ulicom Porodice Dizdarević do broja 132).



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Hamdije Kreševljakovića, Dejzina Bikića, Huremuša, Jukićeva (spoj sa ulicom Alipašina), Hadželi, Hrasnička cesta (od spoja sa ulicom Umihane Čuvidine do spoja sa ulicom Igmanskih bataljona), Kasima ef.Dobrače, Vilsonovo šetalište (spoj sa ulicom Hamdije Čemerlića), Bulevar Meše Selimovića, Alipašina, Grličića Brdo, Ramića Banja i Skenderija.



MOSTAR



Zbog radova na kanalizacijskim kolektorima, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita na dionici od raskrsnice sa ulicama Karađozbegova i Osmana Đikića do raskrsnice sa ulicom Huse Maslića, kao i od Narodnog pozorišta Mostar do raskrsnice sa ulicom Mala Tepa, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

(FENA)