Iz Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, Spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz jula 1995. godine, danas je oko 30 učesnika krenulo na Marš mira Srebrenica-Vukovar. Put duži od 300 kilometara preći će za sedam dana, a cilj je odavanje počasti žrtvama Vukovara i žrtvama genocida iz Srebrenice sa porukom da se zločini više nikad, nigdje i nikome ne ponove, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Zulfo Salihović, predsjednik organizacionog odbora Marša mira Srebrenica- Odžak-Vukovar, kaže da je ovo drugi Marš mira koji ide iz Srebrenice do Vukovara.



”Učestvuje 30 učesnika, a pješački pohod će trajati sedam dana. Simbolički polazimo 11. novembra zbog Srebrenice, a stižemo u Vukovar 18. novembra gdje ćemo učestvovati u mimohodu posvećenom žrtvama Vukovara. Naša je moralna obaveza da mi koji smo preživjeli genocid odamo počast žrtvama Vukovara. Svake godine se nizom aktivnosti obilježi u Hrvatskoj godišnjica genocida u Srebrenici. Pored toga imamo biciklistički maraton, maratonci dolaze u Potočare”, rekao je Salihović.



Rešid Dervišević je preživio genocid u Srebrenici, a ovo je prvi put da ide u Vukovar.



”Prvi put učestvujem u Maršu mira Srebrenica-Odžak-Vukovar. Poruka je da se nikad više nikome ne desi ni Srebrenica, ni Vukovar. Ova dva grada spajaju najveće tragedije koje su se desile u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Kada idemo u Marševe mire imam osjećaj kao da su se ti događaji dešavali prije nekoliko dana, a ne prije više od dvadeset godina. Mi moramo opominjati zbog budućnosti naše djece”, kazao je Dervišević.



Rešid Horić je devet puta prošao Marš mira od Teočaka do Srebrenice, a Hadžaga Mehić je isti put prešao deset puta. Prvi put im je da idu iz Srebrenice u Vukovar.



”Ja sam devet puta do sada prošao put od Teočaka preko Nezuka do Potočara. Ovo je prvi put da idem do Vukovara. Ovo se ne smije zaboraviti”, istakao je Horić.



”Srebrenicu i Vukovar dijele sličnu sudbinu. Poruka je da se nikada i nikome ne ponove ni Srebrenica, ni Vukovar”, rekao je Mehić.



Jedan od učesnika Marša mira je i Nihad Alić iz Odžaka.



”Na ovom putu mi predstavljamo sebe, naše mjesto, našu domovinu. Odajemo počast žrtvama koje ne smiju biti zaboravljene”, naglasio je Alić.



Učesnike Marša mira Srebrenica-Odžak-Vukovar iz Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari su ispratile preživjele žrtve genocida, kao i predstavnici Opštine Srebrenica.



Ovogodišnji Marš mira od Srebrenice do Vukovara ušao je u zvanični program obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.





(AA)