Mirni prosvjedni skup protiv izgradnje malih hidroelektrana (MHE) na rijeci Doljanci održan je u Jablanici pod sloganom "Zajedno za Doljanku”.

Foto: 24sata.info

Prosvjed je održan u subotu popodne, a okupio je desetine građana Jablanice i udruženja iz Fojnice, Kruščice, Konjica, Sarajeva, Banjaluke i Mostara udruženih u Koaliciju za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.



-Gradnjom MHE trajno bi se uništile istinske prilike za razvoj lokalne zajednice, a to su flyfishing (pecanje na mušicu), sportski ribolov, kampiranje u prirodi odnosno razvoj održivog turizma - objasnio je Dženan Šašić u ime grupe građana Jablanice koji su prosvjedovali.



Dodao je kako je to područje veoma privlačno kako za mnogobrojne znanstvenike (botaničare, geologe, zoologe, šumarske inžinjere), tako i za planinare, bicikliste i ostale ljubitelje prirode.



- Imamo prekrasne i netaknute prirodne krajolike koje će trajno narušiti i uništiti gradnja MHE – ocijenio je on.



-Bosna i Hercegovina je zemlja bogata prirodnim resursima, a većina rijeka na kojima je planirana gradnja hidroelektrana bogata je pitkom vodom. Pravo na pristup vodi daje se privatnim investitorima za proizvodnju električne energije, a sa druge strane uskraćuje pristup lokalnim zajednicama koje su tu i nastale upravo zbog dostupnosti vode. Privatni interes se predstavlja kao javni i tako se dodjeljuju koncesije od kojih samo pojedinci imaju koristi dok su štete na strani prirode i stanovništva lokalnih zajednica – naglasio je Anes Podić iz Eko-Akcije Sarajevo.



- Razlozi zbog kojih se mještani protive gradnji MHE na rijeci Doljanki su: uništavanje jedine preostale tekuće rijeke kroz grad Jablanicu; uništavanje jedinstvenog ekosistema predviđenog zaštićenog područja Čvrsnice i Prenja; uništavanje rijeke koja je prirodno mrijestilište ribe glavatice (Salmo marmoratus); uništavanje onog što su naši preci očuvali i što bi buduće generacije trebale koristiti za održivi turizam- objasnili su iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH.



Okupljeni mještani napominju kako pojedinac od javnog dobra koje pripada svim građanima i građankama pravi vlastiti profit uz katastrofalne posljedice po ekosistem i lokalnu zajednicu.



-Ne želimo vodu u cijevima, želimo vodu u prirodnom koritu - poručili su.



Predstavnica grupe građana Jablanice Naza Spahić napomenula je da je u tijeku formiranje Udruženja za Doljanku koje će nastaviti zajedno s mještanima i ostalim udruženjima da se bori za očuvanje ovog prirodnog bisera, kako javnim tako i pravnim akcijama.



Doljanka je inače desna pritoka rijeke Neretve i duga je 18 kilometara sa padom od oko 400 m. Pravi je prirodni biser smješten na području planina Čvrsnica i Prenj koje su bile predviđene prostornim planom kao zaštićeno područje u kategoriji Nacionalnog parka.



Teče kroz krečnjački kanjon koji je stanište i mrijestilište kritično ugrožene endemske vrste pastrmke „glavatica“ i mnogih drugih vrijednih i endemskih biljnih i životinjskih vrsta.



O projektu izgradnje malih hidroelektrana na ovoj rijeci nitko od mještana nije bio obaviješten. Nakon što su saznali tu informaciju, stanovnici ovog područja organizirali su peticiju protiv projekta MHE koju je potpisalo čak 95 posto mještana sela kroz koje rijeka protječe.





(FENA)