Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine vrijeme je pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZBiH).

Foto: 24sata.info

Temperature zraka u sedam sati na Sokocu iznosile su minus četiri, Bjelašnici nula, u Bijeljini, Bugojnom i Sanskom Mostu dva, Banjoj Luci, Livnu i Srebrenici tri, Brčkom, Sarajevu i Tuzli četiri, Ivan Sedlu pet, Širokom Brijegu i Zvorniku sedam, Mostaru i Trebinju devet, Gradačcu 11, Bihaću 13, a Neumu 14 stepeni.



Danas će u zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Vjetar u Bosni slab uglavnom jugozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, slaba bura. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen Celzijusa.



U Sarajevu je vrijeme pretežno sunčano, a dnevna temperatura iznosit će oko 16 stepeni Celzijusa.



U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Puhat će slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od tri do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.



U utorak očekuje se sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. U večernjim satima moguć je porast naoblake. Jutarnje temperature iznosit će od tri do devet, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.



U srijedu jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature iznosit će od tri do devet, na jugu od devet do 14, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 22 stepena Celzijusa.



U četvrtak jutro u Bosni bit će umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama i uz riječne tokove. U ostatku dana doći će do razvedravanja. U Hercegovini će vrijeme biti pretežno vedro. Jutarnje temperature iznosit će od jedan do šest, na jugu od šest do 11, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 15 do 19 stepeni Celzijusa.





(AA)