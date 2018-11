U Rešetnici na području općine Goražde svakodnevno se izvode radovi na izgradnji kuća za djecu bez roditeljskog staranja, u okviru projekta centra 'Jedan krov za sve'.

Foto: FENA

Voditeljica projekta izgradnje tog centra Munira Džabija kazala je Feni da je to prva faza u kojoj je planirana gradnja četiri kuće za djecu bez roditeljskog staranja, voćnjak, te prateći objekti.



- Zadovoljni smo odvijanjem radova u Rešetnici. Obzirom da se kuće grade striktno od donacija, možemo reci da se radovi izvode planiranim tempom. Dosad je kuća broj dva spremna za pokrivanje, nakon čega slijede unutrašnji radovi. U toku je završna faza priprema za betoniranje ploče na kući broj jedan, tako da će i ta kuća do zime biti spremna za pokrivanje. Više od 200 sadnica raznog voća je posađeno, okopano i zagrađeno - naglasila je.



Džabija nije mogla govoriti o rokovima za završetak radova jer se, kako je kazala, taj projekt realizira na bazi donacija i rada volontera pa se i gradnja odvija u fazama, kako pristiže novac.



Po najavama, kompleks u Rešetnici trebalo bi da sadrži dom za penzionere, centar za rehabilitaciju, centar za pomoć djeci s posebnim potrebama, centar za dijalizu, savjetovališta, objekte za smještaj djece bez roditeljskog staranja, te objekte za žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu.



Planirano je da taj centar, nakon što bude izgrađen, bude samoodrživ. Imat će svoj stočni fond, štale, plastenike i voćnjake, a sve što im ne bude potrebno za centar donirat će onima kojima to bude potrebno u BiH. U centru 'Jedan krov za sve' planirano je zapošljavanje oko 40 osoba različitih zanimanja.



Projekt izgradnje centra 'Jedan krov za sve' realizira Udruženje izbjeglih, raseljenih, socijalno ugroženih, invalidnih, oboljelih osoba, RVI i demobilisanih boraca "Istina" iz Goražda. Zahvalni su, kaže Džabija, svim donatorima za pomoć i donacije koje šalju da bi te kuće bile što prije završene i primile stanovnike. Napominje da je u funkciji humanitarni broj 090 291 070, pozivi važe samo unutar BH Telecoma, a pozivom se doniraju dvije KM za gradnju tog centra.





(FENA)