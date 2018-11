Prema prognozama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednoj sedmici u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano i relativno toplo vrijeme.

Padavina neće biti, a temperature će biti iznad višegodišnjeg prosjeka za mjesec novembar.



U nedjelju pretežno sunčano. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Vjetar u Bosni slab uglavnom jugozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, slaba bura. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 15 do 21°C.



U ponedjeljak sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 °C.



U utorak sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. U večernjim satima porast naoblake. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 °C.



U srijedu jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 12 do 18, na jugu od 18 do 23 °C, saopćeno je.



