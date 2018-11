Hrvatski advokat Anto Nobilo izjavio je da je dvadesetjednogodišnji David Dragičević ubijen, ali da ga niko nije silovao, niti masakrirao, te da njegovo ubistvo nije zavjera policijsko-tužilačkih organa.

Anto Nobilo / 24sata.info

Nobilo, koji više nije dio međunarodnog tima za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića, naveo je da je slučaj blizu rješenja jer se zna gdje je mladić ubijen, kako je ubijen, ali da se ne zna ko ga je ubio - zbog čega je stvorena iskrivljena slika u javnosti o samom slučaju ubistva.



"Otac Davor Dragičević je očajan čovjek, sve mu praštam i sve ga razumijem, njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. NJima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutrašnjih poslova to naredio. Ništa od toga nije istina", rekao je Nobilo za Federalnu televiziju.



On je ponovio da Davida Dragičevića niko nije silovao, niti masakrirao, da nije ubijen u zgradi MUP-a, te da nije riječ o zavjeri policijsko-tužilačkih organa.



Advokat Duško Tomić potvrdio je da četvoročlani advokatski tim, formiran u augustu u ovom slučaju, više ne postoji. Ifet Feraget ostao je jedini advokat porodice stradalog mladića.



Branioci su danas razgovarali sa nadležnima u banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu koje vodi istragu o stradanju Davida Dragičevića, prenosi Srna.



Nestanak dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću rijeke Crkvena u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci.



Okružno javno tužilaštvo Banjaluka donijelo je 4. jula naredbu o sprovođenju istrage protiv više NN lica zbog postojanja osnova sumnje da su 18. marta u Banjaluci napala Davida Dragičevića koji je bježao od njih i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene ili su ga napadači gurnuli, te je usljed utopljenja nastupila smrt.



U naredbi iz Okružnog tužilaštva Banjaluka navode da postoje osnovi sumnje da su ta lica drugog lišila života, čime bi učinila krivično djelo ubistvo.



Nakon identifikacije tijela, od 26. marta na banjalučkom Trgu Krajine počela su okupljanja građana organizovana putem "Fejsbuk" grupe pod nazivom "Pravda za Davida" koja je, kako je navedeno, formirana s ciljem dolaska do istine i rasvjetljavanja slučaja smrti Davida Dragičevića.



(24sata.info)