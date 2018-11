Nastavit ćemo pružati podršku ne samo učenicima iz Jajca, nego i bilo kom drugom učeniku ili učenici koji žele promjene koje vode ka boljoj budućnosti - istaknula je učenica i predsjednica Vijeća učenika Srednje strukovne škole "Jajce" Azra Keljalić u govoru povodom primanja nagrade "Max van der Stoel" za 2018. godinu, koji je na ceremoniji u Hagu, održala danas uime svih srednjoškolaca iz Jajca.

Obraćajući se pred više od 200 predstavnika vlada, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija koje su prisustvovale ceremoniji dodjele nagrade u Hagu, Keljalić je objasnila kako su se studenti, protiveći se politikama djelovanja koje produbljuju etničke podjele uspješno oduprjeli odluci vlasti da se uspostavi nova, na etničkoj osnovi podijeljena škola u njihovoj općini tokom 2016. godine.



- Moralna satisfakcija za svakog učenika leži u činjenici da je njihove napore, rad i predanost prepoznao i nagradio stručni i nezavisni žiri. To mnogo znači i nama i mladima koje predstavljamo - kazala je ona.



Kenjalić je jedna od pet učenika i dva nastavnika koji su doputovali iz Bosne i Hercegovine u Hag.



Govoreći uime žirija, visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine (HCNM) Lamberto Zannier je naglasio da ova odluka nije tek simbolična. Ona je znak investicije koju bi međunarodna zajednica trebalo da uloži u nove naraštaje.



Učenicima iz Jajca je ministar vanjskih poslova Holandije Stef Blok uručio uvjerenje o dodjeli nagrade.



- Pomirenje – za neke to je samo riječ od osam slova. Za ljude iz ratom razrušene države to može biti nešto najteže na svijetu - naveo je Blok.



Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Holandiji Mirsada Čolaković naglasila je da je ponosna na te mlade ljude koji su rekli NE provedbi obrazovnog sistema pod nazivom "dvije škole pod jednim krovom", uspostavljenog u određenim općinama stvorenim nakon razarajućeg rata u državi.



- Taj sistem je bio nametnut kao dio procesa pomirenja i u početku je bio, nažalost, prihvaćen kao pozitivan pristup, ali dvadeset godina kasnije je očigledno doveo do više etničkih podjela i neprihvatljive segregacije - ustvrdila je Čolaković.



Dodjelu nagrade koja nosi ime Maxa van der Stoela u iznosu od 50.000 eura zajednički organizira visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine i Ministarstvo vanjskih poslova Holandije od 2003. godine. Dodjeljuje se svake dvije godine osobi, grupi ili instituciji kao priznanje izvanrednih postignuća u cilju poboljšanja pozicije nacionalnih manjina u državama članicama OSCE-a.



Paralelno sa ceremonijom dodjele nagrade, na ovom događaju u Hagu je također obilježena 25. godišnjica imenovanja prvog OSCE-ovog visokog komesara za nacionalne manjine. Izložbu fotografija povodom te godišnjice otvorio je visoki komesar Zannier, čime se ilustrira nasljeđe pet dosadašnjih visokih komesara, njihov rad na terenu, partnerstvo sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, funkcija ranog upozoravanja, kao i primjena tematskih preporuka i smjernica "u praksi".



- Zahvaljujući kolektivnoj mudrosti svih dosadašnjih visokih komesara, uočeni su neki znaci ranog upozoravanja na međuetničke napetosti i krize i poduzete rane aktivnosti, međuetnički nesporazumi su često bili obuzdani, a države su bile podstaknute da uspostave dugoročne politike suočavanja sa različitostima. Možemo biti ponosni na to - rekao je Zannier.



Uz izražavanje priznanja Uredu visokog komesara za nacionalne manjine na 25 godina rada i doprinosa nastojanjima OSCE-a u oblasti sprečavanja sukoba, generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger izjavio je da Ured visokog komesara za nacionalne manjine nije samo jedna od najefikasnijih institucija unutar OSCE-a, već i primjer primjene preventivne diplomatije u praksi, prepoznat u cijelom svijetu.



Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans, nazvao je formiranje Ureda visokog komesara za nacionalne manjine jednim od najinovativnijih projekata OSCE-a u oblasti sprečavanja sukoba. Ocijenio je da je Ured dao značajan doprinos smirivanju tenzija, ostvarenju kompromisa i pronalaženju rješenja za sukobe, koji bi, bez zalaganja Ureda, izmakli kontroli.



Govoreći i o godišnjici osnivanja Ureda visokog komesara za nacionalne manjine i nagradi, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton je napomenuo da je rad Ureda visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine posvećen sprečavanju etničkog sukoba i diskriminacije.



- Srednjoškolci iz Jajca utjelovljuju te vrijednosti. Prevazišavši nepovoljne prilike u kojima su se našli, uspjeli su u tome da zajedno nastave svoje školovanje. Niko ovu nagradu ne zaslužuje više od njih. Oni bi trebalo da inspirišu svakoga u BiH ko želi da prevaziđe etničku i nacionalističku politiku - istaknuo je, navodi se u saopćenju Ureda visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine.



