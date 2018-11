Bogatim kulturno-vjerskim programom na Baščaršiji večeras je svečano otvorena 14. manifestacija "Dani o Allahovom Poslaniku 'Selam, ya Resulallah", koja će kroz 21 sadržaj za sve uzraste oko mjesec dana biti realizirana na različitim lokacijama širom Sarajeva.

Foto: Fena

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Kenan ef. Musić kazao je da otvaranjem manifestacije nastavljaju tradiciju druženja i oživljavaju životne stilove poslanika Muhammeda a.s.



Pomoćnik glavnog imama i koordinator Projekta Miralem ef. Babajić kazao je Feni da će posjetnice na otvorenju manifestacije počastiti kafom i kolačima, a završit će je organiziranjem 'Večeri muslimanske duhovnosti' sa najboljim učačima Kur'ana iz BiH i svijeta u KSC Skenderija - Dvorani "Mirza Delibašić".



Iz edukativnog dijela programa izdvojio je predavanja ponedjeljkom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, sadržaje za mlade te tradicionalne mevlude i druge sadržaje za žene na različitim lokacijama.



"Želimo da obratimo požanju jedni na druge, počevši od naših familija, komšiluka i prijatelja te da pokažemo istinski nauk Muhammeda a.s, a to je da uvijek budemo na usluzi jedni drugima", istaknuo je on.



Manifestacijom se u hidžretskom mjesecu rebiu-l-evvelu obilježava rođenje posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s., da bi se istaknule univerzalne vrijednosti islama - ljubav, solidarnost, altruizam, volonterizam, kojima je učio i na šta je pozivao Poslanik. Naglasio je da je fokus ove godine na buđenju socijalnog senzibiliteta prema svim kategorijama društva.



