Na Kamberovića polju u Zenici, svega nekoliko metara od najvećeg dječijeg igrališta u gradu, još od ljeta usred dana vreba seksualni manijak, kojeg su uočili prolaznici te majke djece koja se svakodnevno igraju na igralištu.

Foto: Avaz

Šokantna scena



Jasmina S., koja je prekjučer svjedočila šokantnoj sceni, odlučila je javno upozoriti sve da se iza borova, tik uz igralište, skriva, djecu posmatra i samozadovoljava stariji muškarac.



- Ostala sam u šoku kada sam shvatila šta se dešava. Ugledala sam ga među borovima, sa spuštenim hlačama do koljena. U prvi mah pomislila sam da je došao obaviti nuždu. Ali, ubrzo sam shvatila da se on zapravo samozadovoljava dok gleda u djecu – priča nam, još pod stresom, Jasmina.



Ističe da je odmah kontaktirala policiju, a posebno se šokirala kada je seksualni manijak shvatio da su ga uhvatile u samozadovoljavanju.



- Nije nimalo prijatan osjećaj. Užasan osjećaj, jeza me obuzela kada je shvatio da sam ga „provalila“ i počela fotografirati – govori ona.



Iako je mislila da će manijak pobjeći i otići, dok je sa sestrom čekala policiju, primijetila je kako se još bliže približio igralištu. Sve o čemu je svjedočila, podijelila je na svom Facebooku, objavivši i fotografiju manijaka, nakon čega su počele pristizati poruke i iskustva drugih koja su potvrda svega čemu je svjedočila.



Prisustvo policije



Prilikom naše jučerašnje posjete igralištu zatekli smo policijske službenike kako uzimaju podatke od roditelja i građana, a sve kako bi što prije pronašli manijaka.



Prisutni roditelji, većina njih, bili su upoznati s manijakom, zbog čega su, kako kažu, na još većem oprezu dok se njihova djeca igraju i ne ispuštaju ih iz vida.



Još ljetos vrebao 12-godišnjakinje



Jasmina tvrdi da je dobila poruku od 12-godišnje djevojčice koja je ljetos zbog istog manijaka doživjela ogromnu traumu.



- Ona je sjedila na travi ispred igrališta s prijateljicom. U momentu se okrenula i vidjela da se iza njih nazali isti taj čovjek, sa svučenim hlačama, gleda u njih i samozadovoljava se. To je strašno! Nadležni moraju reagirati – kaže nam Jasmina.



Policija prikuplja saznanja o prijavi



Povodom ovog slučaja kontaktirali smo i Aldinu Alić, portparola MUP-a ZDK, koja je kazala da poduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju ove prijave.



- Policija u svim ovakvim slučajevima odmah reagira i djeluje, a tako je i u ovom slučaju. Prikupljaju se saznanja, legitimiraju se osobe, sve kako bi se identificirao i pronašao izvršilac - kaže Alić.



(Avaz)