Ifet Feraget ostaje jedini advokat porodice stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića. U advokatskom timu bili su još Duško Tomić i Anto Nobilo.

Ifet Feraget / 24sata.info

Da su se razišli u stavovima s Davorom Dragičevićem, ocem stradalog mladića i da raniji četvoročlani advokatski tim formiran u augustu u ovom slučaju više se postoji, potvrdio je advokat Duško Tomić, koji je s kolegom iz Hrvatske Antom Nobilom napustio sastanak sa Davorom Dragičevićem. Prethodno su branioci razgovarali s nadležnim u banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu, koje vodi predmet istrage stradanja Davida Dragičevića.



Davor Dragičević i dalje tvrdi da je "vrh RS-a i tužilaštva umiješan u ubistvo njegovog sina".



"Zahvaljujem se ostalim članovima koji nisu ništa uradili. Nisu me slušali", ustvrdio je on dodajući da ima povjerenje u Ifeta Ferageta.



Porodica Davida Dragičevića tvrdi da je on ubijen, dok je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka ranije saopćeno da postoji osnov sumnje, kako je navedeno, da je David Dragičević ubijen, odnosno da je 18. marta, nakon fizičkog sukoba s dvije ili tri osobe, bježeći pao u rijeku Crkvenu ili su ga gurnuli, a da je smrt nastupila utapanjem.



(FENA)