Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu, prigodnim programima obilježavaju mubarek mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. koji počinje danas s akšamom.

arhiv / 24sata.info

Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ili 20.aprila 570. godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. Pored poslaničke uloge, za muslimane on je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji povijesno svjedočanstvo. On je najbolji primjer svih ljudskih vrlina, uzor čovjeka, roditelja, prijatelja, državnika, vojskovođe …



Vjernici se raduju danu u kome je rođen Allahov Poslanik a.s., to je, po mišljenju islamskih učenjaka, vjernika, dan kada je poteklo svjetlo upute i znanja cijelom svijetu. To je dan u kome je rođen onaj za koga Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:” „A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) .”



Tokom tog mjeseca u džamijama, kućama, mahalama u znak zahvalnosti Allahu dž.š. što im je podario Poslanika, muslimani priređuju mevludske svečanosti, uče Kur'an, ilahije i kaside, slušaju predavanja o Poslanikovom a.s, životu, njegovoj časnoj porodici, ashabima...



Također u BiH i na Balkanu općenito, obično se uči mevlud (spjev), recitiraju se stihovi koji govore o rođenju Poslanika Muhammeda, njegovom dignitetu, životu, radu, stihovi koji pozivaju na pokornost Bogu, raspiruju ljubav prema Poslaniku a.s. i njegovoj časnoj porodici i ashbabima, promoviraju pobožnost i čudoređe.



Kao posebnost mevluda je šerbe, tradicionalni bosanski napitak napravljen od cimeta i klinčića, a koji svojim mirisom i okusom okrepljuje organizam.



Muslimani posebno tokom tog mjeseca iz ljubavi prema Božijem Miljeniku donose puno salavata na Muhammeda a.s. onako kako Bog dragi naređuje "Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o, vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu šaljite!” (El-Ahzab, 56)



U vrijeme Muhammeda a.s. njegovi prijatelji (ashabi) i oni poslije njih, sve do današnjih dana pisali su prekrasne stihove o Muhammedu a.s.



Najčuveniji od njih je bio Hasan ibn Sabit kojemu je Muhammed a.s. odredio mjesto (minber) u džamiji s kojeg je povremeno recitirao svoju poeziju. Uz Hasana ibn Sabita, stihove o Allahovom poslaniku a.s. i ljepoti islama izricali su i Alija ibn ebi Talib, Seleme ibni el-Ekva, Hubejb ibn Adij, Abdulah ibn Revaha, Selman el-Farisi, Ebu Bekr i drugi.



Božiji Poslanik Muhammed, a.s., preselio je na ahiret u Medini u 63. godini života, 12.rebiul-evvela u ponedjeljak, 11.god. po Hidžri, odnosno, 632.godine.



Prenosi se da je Alija ibn Ebi Taliba da je o Muhammedu a.s. rekao "Bio je najljubazniji od ljudi, najiskreniji u govoru, najblaže naravi i najplemenitijeg roda. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Svi koji su ga opisivali govorili su 'ni prije njega, ni nakon njega nikad nisam vidio nekog sličnog'.

