U Bosni i Hercegovini sutra će biti malo do umjereno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, prijepodne bit će s maglom i niskim oblacima.

arhiv / 24sata.info

Tokom dana, uz nešto više oblačnosti, u zapadnim i jugozapadnim djelovima može pasti i malo kiše. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna između 15 i 21 stepen.



U nedjelju, 11. novembra, bit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna između 14 i 21 stepen.



U ponedjeljak, 12. novembra, bit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 16 i 23 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)