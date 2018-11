Pripadnici policije Češke Republike su zajedno s timovima za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) od 30. oktobra do 8. novembra na prostoru bivše kasarne JNA Žunovnica kod Hadžića radili na uklanjaju razbacanih eksplozivnih sredstava sa površine koja su rasuta prilikom bombardovanja i NATO udara 1995. godine.

Foto: FUCZ

Šef Odsjeka za uništavanje eksplozivnih sredstava u FUCZ Sead Vrana danas je kazao Feni da je očišćena površina od otprilike 30 hiljada kvadratnih metara te jedan urušeni bunker.



Vrana napominje da je na lokaciji radio kombinovani tim iz Češke Republike koji se sastojao od devet pirotehničara pirotehničke službe češke policije, dva pripadnika jedinice za zaštitu od hemijsko-radiološko-bioloških sredstava čeških vatrogasaca te jedan tim hitne medicinske pomoći iz Češke Republike.



Iz Federalne uprave civilne zaštite su radila tri tima za uništavanje eksplozivnih sredstava iz Sarajeva, Busovače i Mostara, te mašinski tim za uklanjanje ruševina.



Vrana je istaknuo da su tokom cijele operacije imali podršku iz lokalne zajednice, Službe civilne zaštite Općine Hadžići.



- Ono što nam je najbitnije je da su predstavnici lokalne zajednice zadovoljni, s obzirom na to da je na području Žunovnice do sada bila samo jedna organizirana akcija čišćenja i uklanjanja eksplozivnih sredstava u posljednjih 10 godina, koju je radila Federalna uprava civilne zaštite i to u mnogo manjem obimu nego što je ova - kazao je Vrana.



Po njegovim riječima, ovo je bila jako obimna akcija sa punu uključenih ljudi i protekla je bez i jednog jedinog incidenta.



Vrana je napomenuo da je otprilike 10 sredstava koja su pronašli na površini koju su čistili bilo u stanju da su ih morali uništavati na licu mjesta, jer nisu bila sigurna za bilo kakvo pomijeranje i transport.



Dodao je da je sve urađeno uz najviše standarde i propise struke.



- Zadovoljni smo, a naročito je jedna stvar vrlo bitna, što su naglasile i kolege iz Češke. Sve vrijeme su na terenu radili kombinovani timovi pirotehničara iz Češke i pirotehničara iz FUCZ, tako da su razmjenjivali iskustva i učili jedni od drugih – kazao je Vrana, dodajući da je to zajednička konstatacija svih učesnika u operaciji „da je to jedna od najboljih stvari u cijelom ovom poslu“.



Kao nastavak ove saradnje slijedi posjeta ekspertskog tima FUCZ nacionalnoj policiji Češke Republike, krajem ovog mjeseca.



Tom prilikom bi trebalo da se razrade detalji već dogovorenog nastavka saradnje koji bi trebao da uslijedi naredne godine, gdje će biti prezentirana i iskustva iz ove misije.



Vrana je podsjetio da je ukupna površina kompletnog kompleksa Žunovnica dva miliona kvadratnih metara. Dio toga je minski rizična površina, a dio je površina na kojoj su razbacana eksplozivna sredstva nakon eksplozije magacina prilikom bombardovanja.



- U zavisnosti od angažovanih resursa, posao u Žunovnici se može završiti za godinu dana, a može se završiti za 10 godina. Strategijski cilj FUCZ je da se generalno područje općine Hadžići stavi na što više mjesto na listi prioriteta, te da se svi raspoloživi resursi usmjere na tu općinu, zato što se radi, pored Žunovnice, o jako velikim drugim površinama koje su minski rizične i kontaminirame ekspolzivnim sredstvima – kazao je Vrana.





(FENA)