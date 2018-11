Premijerka Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović izjavila je danas da je cilj za narednu godinu da najniža plaća u tom bh. entitetu bude povećana na minimalno 500 KM, kao i da prosječna zarada iznosi 1.000 KM.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Istakla je da je to pravac u kojem će se, između ostalog, kretati entitetska vlada.



Na zahtjeve sindikata policije RS-a za povećanje plaća, Cvijanović je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekla da će se, svuda gdje postoji prostor, ići na rast zarada, te da će Vlada razgovarati sa svim socijalnim partnerima.



- Kada se dođe do zajedničkih rješenja, onda će sve biti konkretizovano. Svi žele da vide povećanje plaća, što je i bilo u prethodnom periodu, a odnosilo se i na pripadnike MUP-a, javni i privatni sektor - rekla je Cvijanović u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



Dodala je da sve to treba da bude stvar dogovora, a ne ispostavljanja zahtjeva koji će biti prihvaćeni ili ne.



(FENA)