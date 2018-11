U posljednjoj sedmici značajno je smanjen broj ilegalnih ulazaka u BiH, a također je smanjen broj migranata koji borave u BiH na oko 2.500 osoba.

Foto: Fena

To je konstatirano danas na sastanku članova Operativnog štaba za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini na kojem je analizirana trenutna situacija u ovoj oblasti i doneseni zaključci s ciljem poboljšanja kontrole ulaska i kretanja migranata u BiH, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.



Otvaranjem prihvatnih centara u Bihaću i Ušivku kod Sarajeva znatno je poboljšana situacija sa smještajem migranata, konastatirano je također. Kapaciteti ova dva centra se svakodnevno proširuju a privodi se kraju i adaptacija objekta Đačkog doma u Bihaću gdje su stvoreni bolji uslovi za boravak migranata u hladnijem periodu. Također, vode se razgovori o trajnijem rješavanju smještaja na području Velike Kladuše gdje se trenutno koriste kapaciteti firme Miral u koje bi se mogli smjestiti migranti iz kampa Trnovi.



Na sastanku je ukazano na postojanje opstrukcija od vlasti u Velikoj Kladuši, što otežava rješavanje ovog problema na području te općine.



Posebno je ukazano na to da policija Hrvatske vraća migrante koje nađe čak u dubini svoje teritorije, mimo graničnih prijelaza BiH i procedura koje predviđa Sporazum o readmisiji. Zatražene su detaljne informacije o ovim pojavama, o čemu će ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić upoznati zvaničnike u Republici Hrvatskoj.



Usvojena je preporuka da sve institucije koje se bave pitanjem migracija naprave planove zaštite djece od seksualnog iskorištavanja kako bi se dodatno zaštitile ove ranjive kategorije.



Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac sastali su se jutros sa delegacijom Unsko-sanskog kantona, predvođenom premijerom Mustafom Ružnićem, ministrom unutrašnjih poslova Mujom Koričićem i gradonačalnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem. Razgovarano je o mjerama za poboljšanje migrantske situacije na području ovog kantona.



Mektić i Borovac su obećali da će vlasti Unsko-sanskog kantona imati punu podršku i još snažnije uključenje državnih vlasti u rješavanju problema migranata. Posebno je istaknuta potreba daljnjeg smanjenja priliva migranata u taj kanton.



Premijer Ružnić je insistirao da se nađe rješenje za voz Sarajevo - Bihać koji migranti i dalje koriste kako bi došli do Unsko-sanskog kantona.



Ministar Mektić je najavio da će o ovome upoznati Vijeće ministra BiH te Vladu FBiH jer nekontrolisan priliv migranata na područje Kantona može pogoršati sigurnosnu, ali i humanitarnu situaciju u ovom kantonu.



(FENA)