Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska i on kao njen predsjednik izražavaju puno poštovanje prema državi Austriji, sa kojom želi da unapređuje odnose u svakom pogledu, a da je austrijski ambasador u BiH Martin Pammer bio samo nepotrebna prepreka na putu te saradnje.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Pismo koje ste mi putem medija juče uputili samo je potvrda da sam imao dovoljno razloga da odbijem susret sa vama. Način na koji ste mi se obratili, puštajući pismo u medije, a da ga meni prethodno niste poslali, govori da vi i ne znate šta nalaže dobra diplomatska praksa. Vi se u pismu meni ne obraćate kao diplomata, već kao akter unutrašnje političke scene u BiH, koristeći gotovo isti rječnik i kvalifikacije koje koriste moji politički protivnici. Jedan diplomata od ugleda to sebi nikada ne bi smio dozvoliti", poručio je Dodik u pismu koje je uputio Pammeru.



On je naglasio da su austrijski investitori dobrodošli u Republiku Srpsku, te da za njihov dolazak Pammer nema nikakve zasluge.



"Da li ste odgovorni za nedolazak nekih investitora, i o tome bi se moglo razgovarati", naveo je Dodik u pismu.



Navodeći da Pammer u pismu konstatuje da Dodik nikada nije bio ni na jednoj od manifestacija austrijske Ambasade u BiH, Dodik je rekao da je kao predsjednik RS dolazio na manifestacije koje je Pammer organizovao u istoj mjeri u kojoj je on dolazio na proslavu Dana Republike Srpske.



"Koliko ste nanijeli štete ugledu svoje države govori i vaše nedavno oglašavanje na društvenim mrežama, u kojem javno žalite zbog nedolaska političkih elita na prijem u Ambasadu Austrije. Žalite se da idu na prijeme u Tursku ili Ambasadu Saudijske Arabije. Zar niste time priznali da je vaš mandat u Sarajevu potpuni promašaj i propuštena šansa za državu Austriju i njen utjecaj", poručio je Dodik u pismu Pameru.



Predsjednik Republike Srpske uputio je jučer pismo Pammeru u kojem je naveo da odbija susret sa njim, jer je, kako je naglasio, kao diplomatski predstavnik Austrije u BiH činio sve da do željene saradnje ne dođe, prenosi Srna.



Pammer je u pismu Dodiku naveo da odbacuje tvrdnju da on favorizuje bošnjačku politiku, dodajući, između ostalog, da retorika predsjednika RS "proizvodi nesigurnost i strah i kod potencijalnih austrijskih investitora".



