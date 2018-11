Počelo je suđenje Elvisu Salčinoviću i još sedam osoba koje se terete za organizovani kriminal, međunarodnu trgovinu ljudima i druga djela.

Sud BiH / 24sata.info

Suđenje je započelo čitanjem optužnice i uvodnim riječima, javio je BIRN - Justice Report.



U optužnici koju je pročitala tužiteljica Diana Kajmaković je navedeno da je Elvis Salčinović od 2012. do 2015. organizovao i rukovodio grupom radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi, kojoj su pristupili Denis i Toni Hamidović, Vehbija Salčinović, Luka Hrustić, Kenan Frndić, Nedeljko Dakić i Božidar Trišić.



Prema navodima optužnice, grupa je vrbovala, prevozila, u cilju vršenja različitih oblika krađe u Parizu u Francuskoj, žene i maloljetne osobe te su u tu svrhu nabavljali, sačinjavali i posjedovali lažne putne isprave za prelazak državne granice.



- Izvršenjem djela pribavili su imovinsku korist u iznosu od 5,7 miliona maraka, materijalnim dobrima i drugim oblicima koristi te su tim novcem kupovali pokretnu i nepokretnu imovinu, povećavali vrijednost vlastite imovine, trošili na luksuz, a s ciljem ozakonjenja pribavljenog novca - navela je tužiteljica Kajmaković i pojasnila da je novac u BiH dolazio preko rumunskih posrednika putem novčanih transakcija.



U uvodnoj riječi, tužiteljica je napomenula da je Tužiteljstvo nekoliko godina u ovom predmetu vodilo istragu, a da je sve krenulo od verbalne note Francuske nakon što je nekoliko država prijavilo različite oblike krađa u Parizu.



- S Francuskom smo u ovom predmetu imali sporazum o zajedničkom radu jer je u toj zemlji bilo otkriveno osoba od kojih je dosta državljana BiH. Slagali smo ideje, poduzimali radnje, morali smo reagovati brzo i svakodnevno, čime je dijelom izbjegnuta međunarodna pravna pomoć. Daljim radom smo utvrdili priliv novca iz inostranstva u Zenicu. Jedan period ga je primala porodica Hamidović, a drugi osobe koje su u prijateljskim odnosima s njima - rekla je tužiteljica.



Spomenula je i kako je optuženi Trišić kao uposlenik Općine Vlasenica izdavao dokumente na druga imena bez validnih dokaza i dokumentacije za osobe koje su putovale u inostranstvo.



Najavila je da će krivica optuženih biti dokazana saslušanjem 35 svjedoka koji će, prema njenim riječima, opisati način rada grupe te prezentovanjem posebnih istražnih radnji, ali i saslušanjem vještaka među kojima su i oni ekonomske struke.



- Optuženi nikad nisu bili zaposleni. U određeno vrijeme je od njih oduzeto 16 skupocjenih vozila zbog prekršaja, odnosno neplaćanja kazni za nih - dodala je tužiteljica.



Mirsad Crnovršanin, branilac Elvisa Salčinovića, rekao je da su potpuno nezakonite predistražne radnje Tužiteljstva i da nisu označeni vrijeme, način i mjesto počinjenja djela.



- Sporazum s Francuskom na koji se Tužiteljstvo poziva datira od januara 2015., a u optužnici je navedeno da je grupa organizovana 2012., što je protivno tom aktu. Osporavat ćemo osnovanu sumnju u ovom predmetu jer je došlo do nezakonitog prikupljanja materijalnih dokaza. To su sve dokazi koje su prikupili organi Francuske - istaknuo je branilac.



Branilac Senad Dupovac je za Denisa Hamidovića rekao kako nikada nije primio nikakav iznos preko banke te da nema ni pokretne niti nepokretne imovine na sebi, a za drugog branjenika Luku Hrustića je naveo da nikada nikoga nije mogao poslati u inostranstvo.



Ostali branioci su iskoristili pravo da u ovoj fazi postupka ne iznose uvodne riječi osim što su neki samo rekli da izneseni navodi Tužiteljstva nisu tačni.



Suđenje će biti nastavljeno 28. novembra.





(FENA)