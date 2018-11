Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da je, shodno statistikama Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, Banjaluka i dalje bezbjedan grad za građane, iako su pojedini tragični događaji zaokupili pažnju javnosti.

Radojičić je rekao da je cilj da se u gradu radi na poboljšanju bezbjednosti građana, koja se uvijek lako može poremetiti, te naglasio da je za vrijeme izbora bilo insistiranja na toj temi jer je nekima politički odgovaralo da grad bude proglašen nebezbjednim i da se na tome pokušaju dobiti neki glasovi.



"Svaki od tragičnih događaja, pogotovo ubistava, izaziva posebnu uznemirenost, te građani traže odgovore, ali, prema parametrima, možemo reći da se ništa bitno nije mijenjalo, te da je nažalost takvih događaja bilo i u nekim ranijim periodima", izjavio je Radojičić novinarima, prenosi Srna.



On smatra da je važan stepen rasvijetljenosti tih slučajeva.



"Kad god slučaj nije rasvijetljen, kod građana postoji dodatna doza nepovjerenja i uznemirenosti. Ako posmatramo naš grad u poređenju sa nekim drugim gradovima u regiji, mi i dalje imamo epitet jednog od bezbjednijih gradova", rekao je Radojičić.



On je podsjetio da je Uprava grada formirala i Forum za bezbjednost građana, te da su na posljednjoj sjednici gradske skupštine imenovani njegovi članovi.



"To će biti metod rada sa građanima. Forum je savjetodavno tijelo u koje su uključeni predstavnici mjesnih zajednica, udruženja građana, nevladinih organizacija, civilnog društva i institucija, a koji zajedno treba da predlažu optimalne mjere za veću bezbjednost u gradu", rekao je Radojičić.



