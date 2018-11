Bivši predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić zatražio je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) u Haagu da mu do kraja godine omogući da sa porodicom komunicira putem video-servisa Skype.

Radovan Karadžić / 24sata.info

U podnesku predsjedniku suda Theodoru Meronu, Karadžić tvrdi da mu sudski Sekretarijat, dvije godine nakon što je to tražio, nije omogućio da komunicira putem Skypea uprkos obećanjima i zalaganju Merona, navodi se u saopćenju.



- Iako je imao i više od potrebnog vremena, Sekretarijat je zakazao u primjeni tehnologije video-komunikacije u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda, prvenstveno jer je ovo postalo pitanje manjeg prioriteta - navedeno je u podnesku.



Sekretarijat je, na Karadžićeve dosadašnje zahtjeve, odgovarao da je "pilot projekt" upotrebe video-servisa naišao na sigurnosne, tehničke i organizacione probleme.



Karadžićev branilac Peter Robinson izrazio je u podnesku zabrinutost da bi s odlaskom sudije Merona s dužnosti predsjednika suda u januaru, dosadašnji napori da se pritvorenicima u Scheveningenu omogući video-komunikacija mogli ostati neuspješni.



Karadžića je Haški tribunal nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, prenosi BIRN.



Na tu presudu Karadžić je uložio žalbu, ali je to učinilo i Haško tužilaštvo koje je tražilo da on bude proglašen krivim i za genocid u još šest opština i da bude osuđen na doživotni zatvor.



Bilo je planirano da Mehanizam, pravni nasljednik Haškog tribunala, pravosnažnu presudu Karadžiću izrekne u decembru, ali će to vjerovatno biti odloženo zato što se sudija Meron, na zahtjev Odbrane, povukao iz Apelacionog vijeća, a umjesto njega postavljen je sudija Ivo Rosa, prenosi BIRN.





