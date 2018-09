Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Fadilom Novalićem, posjetila je danas Naftne terminale u Pločama koji pripadaju Federaciji BiH.

Cilj posjete bio je obilazak federalne firme i sagledavanje štete nastale prilikom udara tankera u terminal.



Posljedica udara je, kako je delegaciju informirao predsjednik Skupštine Naftnih terminala Federacije (NTF) Džemal Bašić, da brodovi ne mogu pristajati u terminal zbog vezivanja, iako su ispitivanja pokazala da je terminal ispravan.



- Problem je vezivanja, na sve tri tačke u koje se može uploviti. Radi se na tome da se napravi privremena mogućnost vezivanja malog broda, a to bi moglo biti za oko 40 dana - istakao je Bašić.



Premijer Novalić je kazao da je udar napravio veliku štetu, a da se prestanak uplovljavanja već osjeti na poskupljenju nafte u cijeloj BiH.



- Brodarska kompanija koja je prouzrokovala štetu će je i nadoknaditi, ali nama ne pomaže ako će to biti za godinu - naveo je Novalić.



Poručio je da FBiH ne može biti bez ovog terminala, a da će delegacija federalne vlade nakon današnje posjete vidjeti šta se može uraditi da što prije bude u funkciji.



Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je da je obaveza delegacije Vlade FBiH bila doći u Ploče, da se što prije osigura makar minimum proizvodnje.



- Sigurno ćemo naći interventna sredstva koja će pomoći da se osposobi makar interventni kapaciteti - dodala je Milićević.



U delegaciji je bio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.



Ukrcavanje u NTF ne funkcioniše od 5. augusta, a prema procjenama predstavnika za mjesec i po, do dva bi se mogli primati mali brodovi, do sto metara, a veliki od 200 metara do daljnjeg neće moći uploviti.





