Predstavnici udruženja žrtava i stručnjaci kritizirali su odluku sudije Jean-Claude Antonettija da promijeni troje članova žalbenog vijeća u predmetu protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) Ratka Mladića, dok je Odbrana pozdravila odluku kao "pravednu".

Jean-Claude Antonetti / 24sata.info

Istraživačica Međunarodnog humanitarnog prava Iva Vukušić s Univerziteta u Utrechtu kaže da je odluka sudije Antonettija "problematična iz tri razloga".



Kao prvo, kako navodi Vukušić, promjena iskusnih sudija Theodora Merona, Carmela Agiusa i Daquna Liua jer su prethodno spominjali Mladića u drugim presudama zapravo znači da će "visokorangiranim optuženicima, koji se spominju u brojnim predmetima, gotovo uvijek suditi manje iskusni suci i sutkinje".



- Mladić se spominje u mnogo predmeta u Haagu i teško je naći iskusne suce, upoznate s bivšom Jugoslavijom, koji baš nikad nisu Mladića spominjali u svojim suđenjima - pojašnjava ona.



Kao drugo, logika da su ovi suci na neki način "pristrasni" zbog ranijih postupaka, pogrešna je prema Vukušiću jer ukazuje da oni "nisu u stanju biti profesionalci i suditi samo na osnovu dokaza i prava". Ona dodaje da je treći problem "usporavanje procesa".



- Mladić je star i vjerujem da je u interesu svih da se predmet završi i donese konačna presuda. Mehanizam ima smanjene kapacitete i tu su već mogući zastoji. Sve me to zajedno brine da nećemo vidjeti kraj postupka - rekla je ona.



Sudija Jean-Claude Antonetti u četvrtak je prihvatio zahtjev Odbrane da se iz žalbenog postupka isključe sudije Theodor Meron te Carmel Agius i Daqun Liu.



Kako je naveo Antonetti, sudije Meron, Agius i Liu "djeluju pristrasno" s obzirom na to da su u ranijim predmetima u Haagu donosili određene zaključke koji se tiču Mladića.



Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kazao je da je odluka sudije Antonetija "čista osveta sudijama Agiusu i Meronu" zbog presuda u slučaju Jadranka Prlića i ostali, kao i Vojislavu Šešelju.



Sudija Antonetti je, u predmetu Prlić, imao izdvojeno mišljenje - dok je većina proglasila šestorku krivom za zločine u Herceg-Bosni. U predmetu Šešelj, Antonetti je prvostepenom presudom oslobodio lidera Srpske radikalne stranke, koji je kasnije osuđen na deset godina zatvora zbog zločina počinjenih u Hrtkovcima (Vojvodina).



- Plašimo se da sudije koje su imenovane nisu upućene u dešavanja koja se bila na prostoru bivše Jugoslavije i da će to razvući slučaj i u presudi Mladiću dovesti do anomalija u odnosu na prvostepenu. Također, plašimo se i izjave sina Ratka Mladića da će mu otac biti oslobođen 2019. godine - kazao je Tahirović.



Član tima Mladićeve Odbrane Miodrag Stojanović smatra da je odluka pozitivna jer ukazuje na "kontaminaciju u drugim predmetima".



- Ja sam očekivao ovakvu odluku ranije jer to je nebrojeno puta istaknuto kao argumentacija. U našim sudovima takva mogućnost ne bi postojala. Ako je neko već sudio u takvom predmetu, ne bi mogao biti u drugom stepenu. Ona će biti predmet mnogobrojih priča. To je obrazloženo na 250 strana. Vjerujte, za mene je ovo jutros bila vijest koja je odjeknula kao bomba među svima nama u timu - rekao je Stojanović.



Tribunal je Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS-a, u novembru prošle godine osudio na doživotni zatvor proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Mladić je oslobođen optužbe za genocid u još šest bosanskohercegovačkih općina.



- Žalbe na presudu podnijeli su i Odbrana i haški tužioci, a konačna presuda je trebala biti izrečena naredne godine - saopćio je BIRN.



Antonetti je imenovao novo vijeće u slučaju 'Mladić', u čijem sastavu su sudije Mparany Mamy Richard Rajohnson, Gberdao Gustave Kam i Elizabeth Ibanda-Nahamya.



