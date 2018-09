Skokovi sa Starog mosta u Mostaru mogu biti vrlo opasni. Prošlog mjeseca dvojica turista zadobila su teške i po život opasne ozljede nakon što su skočili sa ovog mosta. Gledajući poznate mostarske laste, skok sa Starog mosta čini se laganim poduhvatom, ali posljednjih godina sve je više slučajeva kada oni završavaju tragično.

Arhiv / 24sata.info

Vještini i hrabrosti mostarskih skakača svakodnevno se dive turisti iz svih krajeva svijeta. Vrlo često se i sami odluče na skok. Prema podacima kojima raspolaže Klub skakača u vodu Mostar, oko tri hiljade turista skočilo je s novog Starog mosta. No, ima onih koji skoče bez njihovog znanja.



"Ujutro dođu malo ranije dok mi nismo tu, ili navečer kad odemo s mosta. Ima turista koji žele da skoče, ali to nije pametan potez, jer ipak je visina s koje se vrlo lahko može povrijediti i ako se nešto desi nema mu ko pomoći u tom trenutku", ukazao je Igor Kazić, skakač.



Svake godine, kažu, suočavaju se s sličnim problemima. Mnogo je turista koji zbog ignorisanja uputa prođu s povredama ili, pak, završe tragično. Prošle sedmice s mosta je skočio turista iz Saudijske Arabije. Prošao je obuku i trening, ali ipak je zadobio teške povrede. Svega tri minute je proveo pod vodom.



"Napravio je neki pogrešan pokret. Umjesto da se ispravi, on se savio, dobio težak udarac. Nažalost, bio je pod vodom. Momci su ronili, tražili ga", ispričao je Kazić.



Da bi neko mogao skočiti sa Starog mosta potrebno je prije svega poznavati vještine skakanja sa većih visina, a test koji prolaze brojni skakači u Mostaru su skokovi s obližnjih manjih skakaonica kakva je Duradžik u blizini samog Starog mosta.



A da je trening na manjim skakaonicama najbitniji smatra i Emir Balić, legendarna mostarska lasta. Kaže da je skok sa Starog mosta opasan i za profesionalce, a za one bez iskustva je ogroman rizik.



"Prije skoka treba 20 do 40 puta skočiti s jedne od ovih manjih skakaonica, a Boga mi na Stari most se teško izlazilo i skakalo. On se gledio. Mnogi skakači bi dolazili i po cijeli dan ga gledali. Gledaju visinu i vodu, i onda se vrate", istakao je Balić.



Ipak veći je broj onih turista koji se ne bi usudili na skok s visine od 24 metra.



Turista iz Njemačke nam je kazao da nikada ne bi skočio sa mosta zbog visine mosta i dubine vode.



Za razliku od njega, jedan turista iz Meksika bi volio skočiti, ali da ga je ipak strah visine, te je dodao:



"Sviđa mi se ovo što rade skakači i što čuvaju svoju tradiciju".



Na skok se ne bi usudila ni turistkinja iz Norveške, ali je istaknula kako skakči odlično zabavljaju ljude koji gledanju njihov skok.



Svako naginjanje tijela na stranu, a ponekad i vjetar mogu dovesti do tragedije. Da skok u ledenu Neretvu nije jednostavan ni za najiskusnije skakače, dokaz je velik broj povrijeđenih skakača na ovogodišnjim skokovima sa Starog mosta, ali i prošlogodišnja povreda skakača iz Meksika na "Red Bull Cliff Diving" takmičenju.



(N1)