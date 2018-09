U srijedu, 05.09.2018., u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno. U Bosni lokalno će padati slaba kiša.

Ilustracija / 24sata.info

U drugoj polovini dana lokalno slabi pljuskovi u Bosni, većinom na sjeveru i sjeveroistoku. U poslijepodnevnim satima prognozira se smanjenje oblačnosti u Hercegovini, Krajini i zapadu Bosne.



Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.



U četvrtak, 06.09.2018., u većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se prognozira u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.



U petak, 07.09.2018., u Bosni i Hercegovini prije podne će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni je moguća magla i niska naoblaka. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30°C.



(N1)