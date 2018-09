U Bosni i Hercegovini sutra prijepodne će biti pretežno oblačno. U Bosni lokalno će padati slaba kiša. U drugoj polovini dana lokalno slabi pljuskovi u Bosni, većinom na sjeveru i sjeveroistoku. U poslijepodnevnim satima prognozira se smanjenje oblačnosti u Hercegovini, Krajini i zapadu Bosne.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni, na jugu BiH do 18. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 19 i 24, a na jugu BiH do 27 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. U Bosni je bilo i grmljavine.



Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 10, Ivan-sedlo 18, Livno 20, Jajce 21, Bugojno i Sanski Most 22, Bihać, Gradačac, Trebinje, Prijedor i Sarajevo 23, Doboj 24, Banja Luka, Brčko, Tuzla i Zenica 25, Mostar i Bijeljina 26 stepeni.



(FENA)