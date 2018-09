Želimir Lepir, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, danas je kazao da još ne zna kada će biti podignute optužnice protiv dvojice policajaca MUP-a RS, koji su, kako je ranije rečeno, napravili propuste u istrazi o smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića.

Želimir Lepir / 24sata.info

"Da li će to biti danas, sutra, prekosutra ili neki drugi dan ne znam i sve će se na vrijeme znati", odgovorio je Lepir na pitanje „Nezavisnih“ da li će i kada biti podignute optužnice.



Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića, je na sinošnjem okupljanju na Trgu Krajine najavio da će "dvojica sutra biti uhapšena".



"Sutra očekujem da dvojica budu uhapšena. Ali, oni su sitni. Ja idem do kraja. Meni treba vrh piramide, a zna se ko je na vrhu piramide", rekao je juče Dragičević na okupljanju na Trgu Krajine i ponovio da će ići do kraja "u potrazi za istinom i pravdom".



Podsjećanja radi, Duško Tomić, predsjednika Međunarodnog advokatskog tima koji radi na rasvjetljavanju „slučaja Dragičević“ je za neke medije potvrdio da će ove sedmice biti podignuta optužnica protiv dvojice pripadnika MUP-a, koji su napravili propuste u istrazi.



"To je pomak naprijed, jer su ta dva službenika davala kontradiktorne izjave pa se može naslutiti da je neko najvjerovatnije iznad njih naredio da se ukloni taj trag", rekao je tada Tomić.





(NN)