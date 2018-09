Na Trgu Krajine u Banjaluci, 162. dan za redom traži se pravda za Davida. Poruke su poznate - mir i dostojanstvo za istinu i pravdu.

Arhiv / 24sata.info

Veliki broj Banjalučana zajedno sa porodicom ubijenog Davida Dragičevića 162 dana za redom na Davidovom trgu traže odgovor na samo jedno pitanje „Ko je ubio Davida?“



Davidov otac se na samom početku zahvalio svima koji mu daju nesebičnu podršku puna 162 dana.



Ponovio je da je za Davidovo ubistvo odgovoran MUP RS i da će se u to uvjeriti svi sutra, u utorak, 04. septembra.



Okupljenima je pročitao i izjavu svjedoka S. M. koju je dana 18.03. oko 4 sata ujutro probudila snažna buka, svađa i galama.



„Da nije smiješno bilo bi žalosno. Svjedokinja se sjeća se da je čula jak histeričan muški glas koji je galamio na nekoga, a taj koji je galamio bio je veoma bijesan i ljut i izgovarao je psovke i prijeteće riječi.



Pored tog bijesnog ljutitog glasa, čuo sa glas još dva ili tri muškarca koja su takođe učestvovala u tom razgovoru. Kako je svjedok navela taj ljutiti glas i žamor dvojice ili trojice muškaraca odmah zatim pratila su dva snažna treska i zvuka kao da je boing 747 pao u Crkvenu, koji su svjedoku najviše ličili na zvuk dasaka koje su bačene sa neke visine na tvrdu podlogu, a čula je dva takva zvuka - treska koji su došli u veoma kratkom vremenskom intervalu, da bi odmah nakon tih zvukova čula i zvuk kršenja granja, a zatim kao da je nešto teško pljusnulo u vodu.



Svjedok je navela da je taj zvuk za nju bio užasan, toliko strašan da je posmislila da je u tom trenutku neko poginuo“, pročitao je Davor Dragičević te naveo imena policajaca koji su “komunicirali sa jatakom kako da organizuju zločin”.



„Sutra očekujem da dva policajca budu uhapšena, ali idemo do kraja, do vrha piramide, a zna se ko je na vrhu „ poručio je Davor, nakon čega je puštena pjesma „Klinac u getu“.



Davidov otac Davor osudio je i hapšenje blogera Borislava Radovanovića i rekao da je Radovanović zbog svoje bezbjednosti morao da sam sebe povrijedi.



„Zato što zna kako njegove kolege rade ubistva da bi izbjegao svoje ubistvo morao je rastrgnuti česmu i razrezati se samo da završi u hitnoj dok ne dođe pomoć koja je došla od određenih ljudi i grupe `Pravda za Davida`. Hvala Bori na svemu i uz njega smo“, kaže Davor Dragičević, otac pokojnog Davida .



Iz grupe Pravda za Davida ponovili su da će ostati uz Davora dok god istina o ubistvu Davida ne izađe na vidjelo.



„162 bez odgovora, 162 dana na trgu, 162 sa uzdignutom pesnicom, 162 dana bez mira to su tri godišnja doba to je skoro pola godine iz dana u dan, a noći su najgore, sjećaš se koliko često se žalimo da nismo mogli spavati mučile nas misli a šta misliš kakve su Davorove, 162 duge noći“, poručeno je iz grupe "Pravda za Davida".



Ništa nas neće spriječiti u našoj borbi da dođemo do istine i pravde i otkrijemo Davodove ubice, poručeno je sa Davidovog trga.



(Buka)