Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da obnovljeni postupak protiv komandanta Armije BiH Nasera Orića i Sabahudina Muhića za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine predstavlja posljednji pokušaj da se kazne ratni zločinci koji su ubijali Srbe.

Vukota Govedarica / 24sata.info

„Ako niko ne bude odgovarao za srpske žrtve, onda će svima biti jasno da pravda u BiH u ekskluzivnom vlasništvu samo jednog naroda, odnosno jedne strane. Oriću mora da se sudi na osnovu onoga što je učinio, a ne na osnovu toga kojem narodu pripada. Svaki drugi kriterijum će biti nova uvreda za srpske žrtve“ - istakao je Govedarica.



On je još jednom istakao da Srpska demokratska stranka traži da sudija Šaban Maksumić bude izuzet iz ovog slučaja, jer postoji sumnja da je u toku rata zlostavljao srpske zarobljenike u sarajevskoj kasarni „Viktor Bubanj“.



„Očekujemo da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske onemogućiti Oriću da se šeta Republikom Srpskom i da vrši pritisak na svjedoke i zastrašuje ih kao što je to radio ranije. Svima je jasno da je Orić to radio, a da MUP RS ništa nije učinio da bi to spriječio“ - poručio je Govedarica.







(24sata.info)