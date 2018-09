Poreska uprava RS je u prvih šest mjeseci ove godine donijela rješenja za plaćanje 67,01 miliona maraka neprijavljenih poreskih obaveza, potvrđeno je u Poreskoj upravi RS.

Prema podacima ove institucije, u prvoj polovini ove godine izvršili su ukupno 1.978 terenskih i kancelarijskih poreskih kontrola, te su u 1.325 kontrola utvrđene nepravilnosti i donesena rješenja za plaćanje.



Predrag Duduković, ekonomski analitičar, kazao je da je cifra neprijavljenog poreza koju je Poreska uprava RS utvrdila značajna, pogotovo, kako kaže, ako se uzme u obzir da je ta suma veća nego prethodnih godina.



"Ovaj iznos je daleko veći nego prethodnih godina, a to je sve došlo kao rezultat kontrola. Ove kontrole bi, ipak, u nekon narednom periodu trebalo još intenzivirati i trebalo bi više da se radi na terenu kako bi se pronašlo još više neprijavljenog poreza", istakao je Duduković za "Nezavisne", te dodao da bi svakako trebalo izmijeniti i određene zakonske odredbe, koje bi onemogućile da se takva djela čine.



Neprijavljivanje poreza je pojava, ističe Duduković, koju je nemoguće iskorijeniti, ali na neki način je treba držati u razumnim granicama.



Upozorio je da utaja zanči manje priliva u budžet RS, što dovodio do problema u funkcionisanju svih onih koji se finansiraju iz budžeta, kao što su zdravstvo, školstvo, Penzioni fond i drugi.



"Što bolja kontrola naplate i svođenje na razumnu mjeru tih utaja, znači više priliva novca u bužet", kaže Duduković.



Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da je Unija uvijek bila za legalitet rada, poštovanje zakona i za finansijsku disciplinu.



"Uvijek smo propagirali legalitet i podržali smo Vladu RS u svim njihovim prijedlozima zakona u borbi protiv sive ekonomije, rada na crno i drugih, iako nam se nisu svi ti zakoni dopadali, kao što je onaj da svaki radnik mora imati karticu, od koje mislimo da nema nikakve koristi, ali nismo bili ni protiv čega", ističe Škrebić i dodaje da se Unija zalaže za sve zakonite oblike rada, kako ni sami poslodavci ne bi imali nelojalnu konkurenciju.



Kako je ranije objavljeno, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u prvoj polovini ove godine je otkrila čak 55,5 miliona maraka neplaćenog poreza poreskih obveznika.



Kako je rečeno, poreski inspektori UIO u prvih šest mjeseci ove godine obavili su ukupno 3.877 kontrola u kojima su naknadno obračunali milionske obaveze.



"Radi se o iznosu od 55,5 miliona KM. To je ono što poreski obveznici nisu sami obračunali i prijavili u svojim PDV prijavama, već im je utvrđena naknadna obaveza koja je plaćena nakon obavljenih kontrola", rečeno je tada za medije u UIO.



Navedeno je da je UIO u ovoj godini nadležnim tužilaštvima dostavila 75 prijava o postojanju sumnje da su počinjena krivična djela kojima je budžet oštećen za višemilionski iznos.



Prema podacima koji se nalaze na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave RS, u 2017. godini je naloženo plaćanje 33,8 miliona maraka neplaćenih obaveza, što govori da je Poreska uprava RS u prvih šest mjeseci ove godine naložila plaćanje duplo više neprijavljenog poreza nego za cijelu prošlu godinu.



"U okviru Strategije Poreske uprave RS za 2016 - 2018. godinu, jedan od strateških ciljeva jeste smanjenje poreskog jaza i stope sive ekonomije, a neke od ključnih aktivnosti su identifikovanje novih načina izbjegavanja poreskih obaveza, iznalaženje boljih zakonskih rješenja na osnovu iskustva iz prakse", navode u godišnjem izvještaju o radu za 2017. godinu na zvaničnoj stranici Uprave, te dodaju da su i jačanje saradnje i razmjena podataka između svih institucija koje se bave kontrolom, takođe, jedan od mehanizama borbe protiv sive ekonomije.





(NN)