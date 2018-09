Jutros je u sjevernim, sjeverozapadnim i istočnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo 13, Livno i Sokolac 14, Bugojno 15, Sarajevo 16, Bihać i Jajce 17, Trebinje i Zenica 18, Banja Luka, Gradačac, Mostar, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 19, Bijeljina, Brčko i Zvornik 20, Doboj 21 stupanj. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo opada.



Danas se na sjeveru i sjeverozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje, malo do umjereno oblačno.Tokom prijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u Krajini, u sjevenim i djelimično centralnim područjima Bosne. Poslije podne pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne, kao i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine.



Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu od 26 do 30 stupnjeva.



U Sarajevu jutro umjereno oblačno. U ostatku dana malo do umjereno oblačno. Lokalni pljuskovi i kiša su mogući tokom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.

