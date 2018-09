Prvi dan školske godine obilježit će promjenjivo vrijeme. Na jugu će sunčano, a u većem dijelu zemlje, prvenstveno na sjeveru i sjeverozapadu, bit će oblačno i kišovito.

Ilustracija / 24sata.info

U ranim jutarnjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja. Tokom prijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina u Krajini, u sjevenim i djelimično centralnim područjima Bosne. Poslije podne pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne, kao i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 26 do 30 stepeni.



U utorak u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Posavini. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosna sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 31 stepeni.



U srijedu ponovo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne padavine u većini područja prestaju, osim još ponegdje na istoku i sjeverozapadu Bosne. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 27 do 31 stepeni.



U četvrtak isto kao i prethodnih dana, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 32 stepeni.



(Klix.ba)